Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), el alcalde Marlem Mogollón Meca, en calidad de presidente, solicitó a las autoridades representantes de Sullana, hacer un pronunciamiento directo al Poder Ejecutivo y solicitar a la Presidencia de la República se destinen los presupuestos necesarios para la correcta implementación de las unidades de flagrancia en esta provincia.

La autoridad edil, mostró su preocupación ante la nueva ola de delincuencia que se está presentando en la ciudad y que viene en incremento por las grandes obras que iniciarán pronto en Sullana. Por tal motivo, solicitó a las autoridades integrantes del COPROSEC dar un informe sobre la implementación de las unidades de flagrancia, mismas que servirían para procesar en 48 horas delitos en calidad de flagrancia.

En tal sentido, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Dr. Pedro Lizana Bobadilla informó que solo hay cinco procesos por flagrancia debido a que aún no se han podido implementar correctamente las dos unidades instaladas en Sullana.

Por su parte, la Dra. Gladys Péndola Arviza, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Sullana, señaló que el Ministerio Público a dado directivas de no destinar personal de fiscalía a las unidades de flagrancia debido a que no hay presupuesto para pagar a dichos fiscales. “Pese a ello, yo he puesto dos fiscales a disposición de las unidades de flagrancia que luego regularizaré su situación ante el Ministerio Público”, señaló Péndola Arviza.

Ante estos problemas, el alcalde de Sullana Marlem Mogollón, junto a los demás integrantes del COPROSEC enviarán solicitudes a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y a los respectivos ministerios, tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Justicia, para que destinen los presupuestos necesarios para lograr que estas dos unidades de flagrancia de Sullana sean correctamente instaladas y posteriormente se ponga en marcha el trabajo que permitirá la reducción de los índices de delincuencia en la provincia de Sullana.