Susana de los Ríos Spigno: “El cáncer es una enfermedad que no discrimina a nadie”

La colecta nacional Ponle Corazón que se realizará el 17 y 18 de julio está a cargo de la Fundación Peruana de Cáncer y espera contar con el apoyo de todos para lograr el objetivo.

¿Cuál es la finalidad de la colecta Ponle Corazón?

Esta colecta se realiza hace 36 años de manera consecutiva. Lo recaudado es para cubrir los gastos de los pacientes de bajos recursos que se encuentran en el albergue de San Borja y en el INEN. Apoyamos a pacientes de provincias que no tienen recursos para hospedarse durante su tratamiento en Lima. Nos encargamos de brindarle los pasajes para sus chequeos para que no retrocedan en el tratamiento. Los monitoreamos constantemente para que no bajen la guardia.

¿Quiénes participan de esta colecta?

Este año contamos con cerca de 5, 000 voluntarios a nivel nacional. La meta es llegar a los 2 millones 500,000. Queremos romper la indiferencia y hacer un llamado a las empresas e instituciones públicas para que salgan a las calles y nos ayuden a llegar a la meta. Los voluntarios podrán inscribirse a través de la página web de la Fundación Peruana de Cáncer.

¿Cuál es la incidencia de cáncer a nivel nacional?

Tenemos 66,000 casos nuevos al año de cáncer a nivel nacional y nosotros tratamos de evitar que la tasa de mortandad crezca. Si se tiene un buen tratamiento o un buen diagnóstico temprano, el paciente tiene mayores probabilidades de vencer la enfermedad. El cáncer es un tema que debe preocuparnos a todos porque va a ir en aumento.

¿Y la tasa de mortandad?

En el país unas 33,000 personas mueren cada año víctima de cáncer, es decir la mitad de los pacientes que se reportan cada año no logra superar la enfermedad. Hay muchas personas que no le hacen caso a los síntomas y van a consulta cuando ya no hay nada que hacer. Por eso es importante el diagnóstico temprano.

¿La Fundación Peruana de Cáncer también ayuda a la familia del paciente?

El cáncer también afecta el entorno familiar, los miembros de una familia deben estar preparados para darle el soporte que necesita el paciente. A ellos también les brindamos apoyo psicológico, espiritual.

La Fundación también tiene otro objetivos, como la compra de equipos médicos para donarlos a hospitales, charlas de prevención y financiamiento de la investigación en torno a este tema.

Al año se realizan muchas colectas para enfermos de cáncer, ¿es mucha la necesidad?

Hay muchas colectas que se hacen en el año, pero creo que así haya muchas instituciones no cubrimos las necesidades de todos los pacientes. Tenemos que ver la manera de hacer un trabajo en conjunto.

El cáncer es una enfermedad que no discrimina, puede afectar a hombres, mujeres niños, adultos, blancos, negros, nadie está libre, por eso se hace el llamado a todas las empresas para que colaboren con esta colecta nacional.

¿Cuáles son los tipos de cáncer más recurrentes?

El cáncer de estómago, próstata y pulmón en hombres, y cáncer de mama, de útero, en mujeres. También se presenta la leucemia en niños y adultos.

¿La alimentación es clave para prevenir el cáncer?

La alimentación, cómo llevas tu vida es muy importante. Una persona sedentaria, que come desordenadamente, que no hace ejercicio está más predispuesta a contraer este mal.

¿El uso de los octógonos ayudará en la prevención?

Las personas tienen que tomar más conciencia y leer para saber lo que están consumiendo, deben dejar de consumir productos no saludables.