Testigos y registro de llamadas comprometen a Meza y Cevallos

Los registros de llamadas y declaraciones de testigos comprometerían más al magistrado Daniel Meza y al ex juez superior Luis Cevallos, quienes son investigados por corrupción por la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Además, evidencias mencionarían a dos jueces más, que serían citados a declarar.

INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos continúa citando a declarar a testigos y colaboradores eficaces en el caso que se le abrió al juez Daniel Meza Hurtado y al ex magistrado superior Luis Cevallos Vegas por el delito de cohecho, vinculado al caso “Los Ilegales”.

Fuentes reservadas informaron que en el marco de esta investigación se han revelado audios y registros de llamadas que ponen al descubierto al suspendido juez Daniel Meza Hurtado.

En una de las escuchas telefónicas, de fecha 23 de octubre del 2015, Luis León More y el acusado por robo agravado Jhon Paulo Cabrera Frías discuten sobre la entrega que hizo el último para que lo sacaran en libertad, pero no se cumplió.

“Mira ñori no es que Meza iba a cobrar tanto por la moto, sino que Meza me dijo a mi que si el Colegiado agarraba y te sentenciaba, Meza ya me había dicho Lucho yo te lo doy al muchacho en libertad cuando lo tenga, esto es lo que iba a hacer Meza, yo no puedo ir donde Meza malagradecido, porque esa gente te sirve bien causa, no puedes andar peleando”, es lo que le dice León a Cabrera.

En este caso, Cabrera era investigado por robo agravado, en agravio de Geovani Valdiviezo Carmen.

Cabrera habría entregado a León More un sobre con 5,000 soles para el juez Meza, quien conformaba la Sala Penal de Apelaciones de Piura, para que devolvieran una mototaxi a su madre María Frías Chumacero y para que le dictaminaran cese de prisión preventiva.

Según las investigaciones, el juez Meza Hurtado solo habría cumplido con ordenar que el vehículo sea entregado a la progenitora del acusado, pero no con el cese de prisión, por lo cual Cabrera reclamaba a León el dinero. Esto se verifica en la resolución de 22 de julio del 2015, donde la Primera Sala de Apelaciones ordenó la devolución de la unidad.

En la misma conversación, el abogado León More le dice a Cabrera: “Mira han dado cinco mil para Rogel y cinco mil para el doctor de la Sala”, con lo que se corroboraría la acusación contra Meza.

Este dinero habría sido entregado por León a Meza, en su departamento, en la urbanización Miraflores. Los familiares de Cabrera estaban enterados de la entrega del dinero. Fuentes reservadas señalan que otra de las revelaciones es que León More se habría reunido en la oficina de Daniel Meza junto a Jorge Ruiz Arias, para definir el proceso contra el policía Saulo La Torre, acusado de secuestro en agravio de Héctor Saavedra Maldonado (19).

En dicha reunión, Ruiz Arias le habría señalado a Meza Hurtado que fije el monto de la “coima” y Meza le dijo a León que eran 20,000 soles para confirmar la sentencias de ocho años de pena privativa de la libertad, por lesiones graves que fue dictaminada en primera instancia, pese a que la Fiscalía solicitaba 30 años de cárcel por el delito de secuestro. Dicha sentencia se emitió el 21 de mayo del 2015.

La Primera Sala de Apelaciones estaba conformada por Ruiz Arias, Meza Hurtado y Cruz Elvira Rentería Agurto. La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) sancionó en el 2017 a dichos magistrados, por desvincularse del tipo penal propuesto por el representante del Ministerio Público contraviniendo los presupuestos del Código Penal Procesal.

Otro de los casos que se investigan con relación a los jueces y magistrados implicados en la red de “Los Ilegales” es el proceso contra Pedro Orozco Maza, acusado por tráfico de drogas.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la resolución que declaró fundada la prisión en contra Orozco y le impuso comparecencia con restricciones.

En este caso habría intervenido el trabajador judicial Luis Guerrero Marchán, quien recibía los expedientes y los asignaba a las salas de acuerdo a la conveniencia de la red “Los Ilegales”.

En este caso se pasó el expediente a la Segunda Sala, que estaba conformada por el juez Cevallos y según indican los testigos fueron 20,000 dólares los que se entregaron para “arreglar” con los integrantes de dicha instancia judicial. De esta cantidad de dinero, 5,000 dólares eran para Guerrero Marchán, por ser el nexo con Cevallos Vegas.

Los 15,000 dólares habrían sido entregados por Jorge Guerrero en la oficina del exmagistrado, en presencia de León. Cevallos habría levantado el pulgar en señal de conformidad. Este hecho sería corroborado con el tráfico de llamadas de ese día, entre León More y Guerrero.

El exmagistrado Cevallos habría entregado a León la estrategia legal para que Orozco salga en libertad. Los argumentos que dio el juez al abogado León fueron reflejados en la resolución de revocatoria de prisión preventiva.

En las diligencias se ha mencionado también a los magistrados Tulio Villacorta Calderón y al juez Yone Li Córdova.

De acuerdo a las investigaciones, el cabecilla de “Los Ilegales” les entregó la suma de 10,000 soles por el caso de violación sexual contra Gonzales Flores, en el que declararon nula la sentencia.

Este caso data del año 2015, cuando Li Córdova era juez superior provisional de la Sala de Apelaciones de Piura, y Villacorta era el presidente.

CITADOS

La Fiscalía Suprema habría citado a declarar a los jueces Jorge Hernán Ruiz Arias y a Tulio Villacorta Calderón para la próxima semana.