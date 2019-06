Tomás Valera: “Ofrecimos apoyo al gobernador pero si no se acerca, nada podemos hacer”

Síguenos en Facebook

La emergencia sanitaria en Piura ha vuelto a desnudar la crisis en el sector salud y la necesidad de contar con hospitales de alta complejidad, que garanticen una mejor atención a los pacientes. El decano del Colegio Médico, Tomás Valera Lazo, espera que los anuncios del presidente Martín Vizcarra se logren concretar en los plazos previstos.

¿Usted considera que el Gobierno ya dejará de “pasearnos” con el tema de los hospitales?

Nosotros ya hemos hecho saber nuestra disconformidad la vez pasada que llegó el premier y le dijimos que hace 20 años el pueblo de Piura anhela tener su hospital y el gobierno prácticamente nos ha estado paseando. Ojalá que con el anuncio que ha hecho el presidente, en Sullana, se esté dando un paso adelante. También pensamos que esta gestión (de los hospitales) debe ser liderada por el gobernador regional.

¿Ustedes respaldan que el gobierno regional ejecute el hospital de alta complejidad?

Desde ahí tiene que partir. Sea por donde fuere el financiamiento, el que debe llevar la batuta del proyecto debe ser el gobernador regional. Hace días nos hemos reunido en el Consejo Regional de Salud, integrado por instituciones y la comunidad, desde aquí también debe realizarse un trabajo en conjunto para sacar adelante los proyectos hospitalarios. Es un trabajo de largo plazo.

Para ustedes, ¿el gobernador Servando García está liderando una buena gestión?

Hay mucho por mejorar. El Colegio Médico está dispuesto a apoyarlo en todos los niveles.

¿Respaldan su gestión?

No podemos hablar necesariamente de respaldo, pero nosotros le hemos expresado nuestra intención de trabajar de forma coordinada con su gestión, queremos que siendo miembro de nuestra orden tenga éxito. Si él no se acerca, nada podemos hacer, hemos ofrecido el apoyo pero no ha solicitado el mismo. Podríamos formar una mesa de trabajo para coordinar, por ejemplo, el tema de los proyectos hospitalarios.

¿Acompañarían en la gestión de los hospitales?

Por supuesto. También sé que el Conredes está tratando de gestionar una reunión con el gobernador para sacar adelante los proyectos de la región. Consideramos que dentro de los proyectos debe incluirse también los recursos humanos, para que no se presenten problemas como en el hospital de Paita. Esto se debe trabajar en paralelo, para que una vez que tengamos los hospitales también tengamos personal para que puedan funcionar.

Mientras tanto, ¿cómo hacemos para evitar que colapsen los hospitales ante el brote de una enfermedad?

El sistema de salud está fallando. Nosotros buscamos hospitales, pero no vemos la raíz del problema. Todas las enfermedades se pueden prevenir desde los hogares. Queremos una comunidad sana, no queremos enfermos. Si no hubiera enfermos no se necesitaría invertir tanto en hospitales. Si los hospitales se llenan de pacientes es porque el primer nivel no tiene contención, todo llega al hospital, a los que solo deberían llegar pacientes con dificultades. Está fallando la función preventiva y promocional de la salud.

¿Con eso evitaríamos más casos de dengue o del síndrome de Guillain-Barré, y otras enfermedades?

La población tiene que fomentar una cultura de prevención. Se tienen que seguir las recomendaciones. No queremos enfermarnos. En el caso del síndrome del Guillain-Barré, hasta ahora no se sabe exactamente cuál es el agente causal de este brote, se está investigando. No obstante, es importante ser precavidos. Hace días leímos que se sigue encontrando larvas en los cementerios, eso es un problema cultural. Los programas de prevención deben llegar a las familias.