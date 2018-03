Un año después: la reconstrucción va a paso lento

Síguenos en Facebook y YouTube

A dos días de cumplirse un año de la inundación que afectó varias localidades de la región Piura, solo una obra de reconstrucción está en ejecución, esta es la ampliación del reservorio Poechos (que no es propiamente una obra de reconstrucción), y aun falta culminar el 50% de obras de rehabilitación, según información de la página web de la Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios.

RECONSTRUCCIÓN. Para este año se había anunciado que empezaría la reconstrucción con obras de construcción de hospitales y carreteras, un total de 21 en el primer trimestre que está por culminar.

Una de ellas es el afianzamiento del reservorio de Poechos, que es la única del paquete de obras anunciado que se está ejecutando.

Según el director ejecutivo de Autoridad para la Reconstrucción, Edgar Quispe Ramón, entre enero a marzo se iniciaría la construcción de los establecimientos de salud de las ciudades de Ayabaca, Huarmaca, Piura y Morropón; así como la ejecución de 16 obras de construcción de pistas y veredas, todo con un inversión de más de 300 millones de soles.

Al respecto, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hugo Garcés Solano, refirió que en el departamento de Piura no se ha hecho nada de reconstrucción.

“El proceso de reconstrucción está en papeles, lluvia de cientos de obras y millones pero en forma efectiva no hay nada, en Piura no hay ni una sola obra”, afirmó.

Según el portal web de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se han ejecutado 52% de obras de rehabilitación, como son la descolmatación de cauces, ríos y drenes, la rehabilitación de avenidas en Piura: Grau, Francia, Loreto, Gulman, Los Tallanes y R.

PENDIENTES. El 46% de obras restantes de rehabilitación están en ejecución y otras no se inician. Entre las que están ejecutándose tenemos: los proyectos de rehabilitación de cinco pistas y veredas del Gobierno Regional de Piura y la Municipalidad Provincial de Piura, y el mejoramiento y ampliación de dos redes de alcantarillado, una en Catacaos y otra en Morropón.

La rehabilitación de 264 instituciones educativas está en etapa de estudio y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) elabora las fichas técnicas. Mientras que los alumnos iniciaron sus clases en aulas prefabricadas y otros en casas prestadas.

Otra de las obras pendientes es la construcción de 5,209 viviendas definitivas que están en proceso de convocatoria.

Las obras que no inician aun son: la rehabilitación de la Av. Irazola, la limpieza y encauzamiento de quebrada Carneros, el mejoramiento de una red de alcantarillado en La Unión, la rehabilitación de dos defensas ribereñas, tres proyectos para descolmatación de canales por la Municipalidad El Tallán,

dos carreteras (La Islilla y La Costanera) y dos de mejoramiento del sistema de saneamiento.

SANEAMIENTO. El decano del Colegio de Ingenieros, Hugo Garcés, sostuvo que se debió haber empezado con el cambio de redes de agua potable y alcantarillado del Bajo Piura, que fue el más afectado, la reconstrucción de pistas y veredas, construcción de hospitales y postas médicas. “Solo se ha hecho rehabilitación de vías pero no obras nuevas”, dijo.

Sobre la transferencia de 120 millones para la construcción del segundo tramo de la carretera La Costanera, sostuvo que no es un proyecto de reconstrucción sino una obra nueva.

“Nos parece una movida política porque no llega dinero para las verdaderas obras de la Reconstrucción pero si destinan para este proyecto, que es importante pero hay otras prioridades”, aseveró.

Garcés fue enfático en señalar que en Piura los damnificados siguen viviendo en carpas en condiciones insalubres y el gobierno considera realizar la construcción de una vía.

“A mí me da la impresión que el gobierno no tiene la disponibilidad de dinero, porque no creo que haya tanta ineficiencia en la transferencia”, aseveró.

Considera el experto que las obras de drenaje vial integrado de las ciudades de Piura y Sullana tampoco serían obras de reconstrucción sino de prevención.

“La reconstrucción es hacer una obra nueva que antes fue dañada, un ejemplo de ello son las viviendas definitivas”, finalizó Garcés Solano.

PROTESTA. En el distrito de Catacaos, uno de las localidades más golpeadas por la inundación, los moradores de los pueblos y asentamientos reclaman que no se empieza la reconstrucción por la indiferencia y desidia de sus autoridades, locales, regionales y nacionales.

Es por este motivo que este lunes los pobladores realizarán una marcha pacífica partiendo desde la glorieta del Señor de Chocán de Monte Sullón, recorriendo las calles hasta llegar el frontis de la comuna distrital de Catacos.

“Hasta ahora hay afloración de aguas servidas por el colapso de desagües, vivimos expuestos a la contaminación, las calles están llenas de huecos, tal como lo dejó el río”, dijo Lucio Yarlequé Chiroque, dirigente del centro poblado de Monte Sullón.

Yarlequé sostuvo que los 13,250 pobladores de Monte Sullón sufren por los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero.

En el centro poblado de Monte Sullón se han considerado tres obras de agua y alcantarillado pero no se ejecutan.

“Estas tuberías son obsoletas, tienen más de 50 años, se están rompiendo y presentan bacterias que afectan a la niñez”, dijo Lucio Yarlequé.

Según dijo, tres obras de saneamiento están consideradas dentro del Plan de la Reconstrucción pero no se ejecutan.

Por su parte, el alcalde distrital de Catacaos, Juan Cieza Sánchez, indicó en su momento, que en su localidad solo se había avanzado con una obra de rehabilitación, que es el mejoramiento de la vía Catacaos-Piura.

“Son 93 obras de construcción de postas, mejoramiento de agua y alcantarillado que no empiezan”, remarcó.

EJECUCIÓN. De acuerdo al portal web de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, en las provincias de Talara y Sechura solo se ha culminado con una obra de rehabilitación.

En Sechura hay siete proyectos en ejecución y en Talara ninguno.

En la provincia de Sullana dos obras están en ejecución. Estas son el afianzamiento del reservorio Poechos y el puente Venados.

En tanto, en la provincia de Huancabamba se están instalando tres puentes modulares.

Cinco obras de saneamiento, instalación de puentes y construcción de viviendas se realizan en la provincia de Morropón.

En la provincia de Paita figura solo una obra terminada y tres en ejecución.

En Piura, que es la provincia que más obras concentra, 20 obras están en ejecución y 21 no empiezan.

PRIORIDAD. Sobre este proceso de reconstrucción, el congresista por Piura, Hernando Cevallos Flores, indicó que solo se ha avanzado en reparación de pistas que le han dado transitabilidad de las personas.

“La etapa de reconstrucción que todos esperamos presenta un retraso que es preocupante y eso hace que la vulnerabilidad de la región se mantenga, estamos vulnerables”, aseguró

Cevallos espera que la llegada de un nuevo gabinete tras la juramentación como presidente de Martín Vizcarra sirva para relanzar la Reconstrucción y no para retrasarla.

El parlamentario no cree que habría un retraso con el cambio de gobierno porque ya se conocen los proyectos.

“El gobierno de Vizcarra debe priorizar el proceso de reconstrucción y se agilicen los trámites burocráticos que entrampan los proyectos, creo que falta una decisión política para que esto avance”, manifestó.

Hernando Cevallos recomienda a los nuevos funcionarios que planifiquen mejor la programación de ejecución de las obras y abordar el problema de fondo, como la falta de drenajes pluviales, cuencas ciegas, encauzamiento del río Piura.

Criticó el anuncio de la construcción de la Costanera, cuando dijeron que se iban a realizar obras de prevención como el sistema integrado del drenaje pluvial.

“Ya pasamos el primer trimestre y no se ha ejecutado lo que se prometió, cerca de 800 millones de inversión en proyectos”, aseguró.

Advierte que aun no se pasa de la rehabilitación a la reconstrucción.

PROPUESTA. Por otra parte, el parlamentario Cevallos señaló que se necesita que se cambie el esquema de la Reconstrucción, por lo que propone un organismo regional que concentre a los colegios de profesionales y organización civil organizada y que coordine directamente con las instituciones en Lima.

“El gerente de la Reconstrucción en Piura, el ingeniero Juan Carlos Fahsbender Céspedes, es una figura decorativa que no defiende los intereses de la región y no transmite las inquietudes de la región a Lima”, aseveró Cevallos.

La población piurana sufre aun por los embates del Niño Costero y el lento avance de las obras de rehabilitación, que recién empezó en noviembre del 2017.

Los dirigentes y moradores de los asentamientos de Piura manifiestan que la Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios prioriza obras pero estas no son integrales, por lo que a largo plazo no los beneficiarían.

Algunas obras que los alcaldes consideran importantes no se incluyeron y varias de las autoridades luchan por sacar adelante estos proyectos.