Un chofer de trimóvil muere tras choque con camioneta en la vía hacia Chulucanas

Un muerto es el saldo del choque de una camioneta contra un mototaxi, ocurrido la madrugada de ayer, a la altura del Km. 244 de la carretera Piura-Chulucanas.

COLISIÓN

El accidente de tránsito se produjo alrededor de las 00:15 de la mañana, cuando la camioneta blanca, marca Toyota, con placa de rodaje P2H-712, conducida por José Ramírez Reyes, impactó por la parte posterior el trimóvil, de colores negro y azul, marca Wanxin, sin placa de rodaje, maniobrado por Benigno Nima Palacios (35).

Como consecuencia del impacto, el mototaxi terminó al costado de la vía y el conductor falleció.

Según refiere el conductor de la camioneta, el choque se produjo cuando se dirigía de Chulucanas a Piura a unos 90 Km/h y a la altura del Km. 244 no se percató de la presencia del trimóvil, porque no contaba con luces, y cuando lo advirtió y trató de esquivarlo, no lo logró.

El hecho fue comunicado a la comisaría de Tacalá y al fiscal Francisco Silva Mechato, que dispuso el levantamiento del cadáver.

Al lugar llegaron expertos de la Unidad Especializada en Accidente de Tránsito.

HALLAN A AHOGADO

La noche del sábado fue avistado el cadáver del desaparecido Cristhian Jesús Eche Vílchez (25) en un canal de regadío, a la altura del centro poblado Sánchez, perteneciente a Sechura.

Un agricultor comunicó a la comisaría de Vice y entonces familiares, amigos, serenos y policías retiraron el cuerpo de las aguas.

Al lugar llegó la fiscal Pamela Córdova Alvarado a las 11.15 de la noche.

La víctima, que sufría ataques de epilepsia, había desaparecido desde el jueves a las 4:00 de la tarde, cuando se fue a bañar al canal Biaggio Arbulú.

Cristhian Jesús era el mayor de cuatro hijos de Julio Eche Quispe y Ester Vílchez Córdova , con quienes vivía en el barrio San Sebastián, en La Unión. Y ayudaba a su papá en el trabajo en la chacra.