Un total de 624 accidentes de tránsito se registraron los dos primeros meses del año en Piura

Síguenos en Facebook

El Gobierno Regional de Piura a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones realizó el lanzamiento de la campaña "Viaje seguro por Semana Santa 2019", cuyo lema es “Conduce con responsabilidad, recuerda que tu familia te espera en casa”.

El plan consiste en una serie de operativos a vehículos, control de identidad, documentación y alcoholemia esto para reducir el índice de accidentes registrados en la región, que en los primeros meses del 2019, entre enero y febrero de este año fueron de 624, dejando como saldo 27 fallecidos y 381 heridos. Superando las cifras del año pasado, que fueron 280 accidentes.

Se informó que el trabajo que realiza la Dirección Regional de Transportes es articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil); además de las municipalidades provinciales y distritales.

Se recomienda a los usuarios el uso de paraderos y empresas formales, tomar en cuenta los límites de velocidad, por ejemplo, en las carreteras los automóviles y camionetas no deben ir a más de 100 km/h, si son vehículos de carga pesada no deben ir a más de 80 Km/h, etc. En avenidas, el límite es de 60 Km/h y en zonas donde hay estudiantes 30 Km/h.

Asimismo, a los conductores se les invocó a tomar conciencia y no conducir a excesiva velocidad, a no ingerir bebidas alcohólicas si van a manejar y a respetar las reglas de tránsito.

Se precisó que por Semana Santa los viajes se duplican y triplican, por eso se exhorta a la población a tomar sus precauciones.