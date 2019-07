Una adolescente confesó haber matado a conocido empresario en defensa de su madre

Síguenos en Facebook

Una adolescente se atribuyó la muerte del conocido empresario de la provincia de Sullana, Fernando Luis Abad (68). Pero, los familiares del fallecido consideran que la menor solo está encubriendo a su madre, por lo que exigen que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de la expareja del sexagenario.

RECLAMO

Jhony Luis Gutiérrez (38), hijo del extinto empresario, lamentó que la fiscal Tatiana Córdova no haya solicitado la medida coercitiva para Deysi Valencia (36), pese a los elementos de prueba existentes.

Resaltó que en una declaración inicial, el 5 de junio, Deysi Valencia dijo que desde hacía cuatro meses no conversaba con Fernando Luis. Ella presentaba cortes en el dedo pulgar de su mano derecha e índice de su mano izquierda, pero alegó que se los hizo al manipular una lata de leche y al cortar pollo, respectivamente.

Sin embargo, la declaración de la adolescente, que estuvo acompañada por su abuelo el 6 de junio, ubica a Deysi Valencia en el domicilio de Fernando Luis, en la calle María Auxiliadora, donde fue encontrado el cadáver del último.

Esta declaración fue ante el fiscal Juan Veliz Escobar, de la Segunda Fiscalía Civil y de Familia de Sullana, y de una fiscal penal.

Entonces, Deysi Valencia rindió una nueva declaración ante el Deincri, en la que sostuvo que la versión de su hija era la verdad.

Sostiene que todo se originó porque encontró al sexagenario encima de su hija, sobre el piso, pero el reconocimiento médico arroja que la menor no tiene lesiones traumáticas externas recientes.

Jhony Luis remarcó que las evidencias indican que la escena fue limpiada, para lo cual habrían tenido unas seis horas, entre las 7:00 de la noche, cuando ocurrió el hecho, y las 2:00 de la madrugada, cuando se retiraron, sin reportar el hecho a la Policía.

La muerte fue descubierta días después por los familiares. “Ellas indican que todo ocurrió en la cocina, pero el cuerpo fue encontrado cerca de la puerta”, señaló el joven.

ANTE FISCALES

La menor de 15 años de edad relató que el 27 de mayo, tras prolongada espera en una esquina junto con su madre, Fernando Luis llegó en su moto lineal a su casa.

Ella se le acercó, porque el empresario le había ofrecido unas medicinas y tras ingresar, conversaron en su domicilio, donde le invitó un té.

Después, la invitó a almorzar y, tras conseguir el permiso de su mamá, fueron hasta Marcavelica en la motocicleta.

A las 4:30 de la tarde regresaron a Sullana y la llevó a comer helado y después a su casa. Entonces la menor dijo haber sentido sueño, veía borroso y se desvaneció.

Cuando despertó escuchó un ruido, se sentía mareada y vio a su mamá con Fernando Luis peleando.

Dijo a la Policía y fiscales que su mamá tenía un corte en la cabeza y el ahora fallecido manaba sangre de la nariz y habían vidrios rotos.

Alega que ella arrojó una botella de vidrio por la cabeza de Fernando Luis, pero no le pasó nada.

“Él se colgó por la espalda a mi mamá y la tenía inmovilizada en el suelo y yo vi que cogió un vidrio y se le puso en el estómago. Cuando vi eso recogí un pico de botella de champagne, me corté la mano y grité: ‘a mi mamá no me la mates’, y se lo metí en la cabeza. Los dos nos caímos por su cocina y él me quiso ahorcar. Ahí en la cocina había colgado un mantel grande y yo con una mano lo jalé, se lo puse en el cuello hasta que murió”, se lee en su declaración.