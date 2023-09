Una integrante del Serenazgo del distrito de Bellavista y un padre de familia, perdieron la vida en dos fatídicos accidentes de tránsito registrados las últimas 24 horas en la provincia de Sullana.

El accidente donde perdió la vida la serena Milagros Girón Rivera ocurrió entre la camioneta de placa AOQ-888 conducido por Luis P.M. y la mototaxi de matrícula 4296-CP, ocurrió el último domingo a las 5 de la mañana, en la carretera Sullana-Tambogrande.

Producto del accidente resultaron heridas cinco personas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia a los hospitales de Piura y Sullana.

Lamentablemente tras permanecer cinco horas en el Hospital de Apoyo II de Sullana, la serena de Bellavista, Milagros Girón, perdió la vida producto del traumatismo encéfalo craneano grave que presentó tras el choque frontal.

Se conoció que el conductor de la camioneta fue puesto a disposición de la comisaría de Tambogrande para las diligencias del caso.

Los familiares de la serena exigieron a las autoridades que investiguen la causa del accidente y los responsables sean sancionados con el máximo peso de la ley.

“Lamentablemente las autoridades no agilizan rápido la entrega del cuerpo de Milagros, es lo único que pedimos. Ella regresaba de una fiesta familiar y llevó la peor parte del impacto y no resistió. Queremos que se haga justicia porque no merecía morir de una forma tan fea”, dijo llorando Karin Rivera, prima hermana de Milagros.

De otro lado, el último domingo, Jefferson Espinoza Ruiz habría perdido el control de su motocicleta en la que viajaba y cayó a un canal de regadío, en el trayecto de Querecotillo-Puente de los Serranos.

Deja en la orfandad a dos menores hijos. Era natural de Puente de los Serranos.

