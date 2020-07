Decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira, y el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite coincidieron en que urge conocer el estudio de seroprevalencia que determina qué porcentaje de la población contrajo la COVID-19.

Ello teniendo en cuenta que la cifra no ha disminuido, muy por el contrario, sigue en aumento, llegando a alcanzar, según la última sala situacional de la Diresa, a 32,281 piuranos que contrajeron la enfermedad y 1,611 fallecidos. Sumado a ello, la gran demanda de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la región.

Presidente de la Federación Médica, Arnaldo Vite

Para el presidente de la Federación Médica, Arnaldo Vite, es una preocupación que después del levantamiento de la cuarentena no se tenga el estudio de seroprevalencia, debido a que actualmente los casos no han disminuido, muy por el contrario, siguen sumando y se está evidenciando gran demanda de pacientes que requieren de camas UCI, por ello, se necesita fortalecer esta área.

“No tenemos cifras reales y no se puede hacer una reevaluación de la enfermedad que nuevamente nos está ganando terreno en los distritos y provincia de la región. En un promedio regional debemos estar en 50% de la población infectada, porque hay casos que solo han presentado una simple gripe y no han tenido mayor complicación, otras zonas que no han sido intervenidas”, dijo.

Vite estimó que Piura está en un porcentaje mayor a la región Lambayeque, que hace poco elevó un informe de seroprevalencia que señala que el 30% de su población se infectó de COVID-19.

El galeno denunció que existen instituciones que realizan pruebas rápidas y están no van a los registros de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud.

Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira

En tanto, el decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira, enfatizó la importancia de la implementación del estudio de seroprevalencia porque de esta manera se sabrá cómo está la transmisión del virus en la comunidad y corresponde a la Dirección Regional de Salud implementar dicho estudio con apoyo de las municipalidades.

“Por ejemplo, no se conoce qué cantidad de pobladores de Castilla se han infectado realmente, se conoce de intervenciones puntuales como mercados; además hay infectados que no tienen molestias, pero tienen el virus en su cuerpo”, acotó.

Lachira Labán mostró su preocupación debido a que los pacientes se están automedicando y acudiendo a los hospitales en situación grave, requiriendo ventiladores mecánicos.

Por su parte, el especialista en Salud Pública e integrante del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses, enfatizó que es importante conocer la realidad de cómo está actuando el virus en la región. “El estudio nos puede decir si estamos adquiriendo la inmunidad de rebaño y, para ello, se necesita que el 60% de la población haya adquirido el virus; es decir, más de un millón de piuranos infectados”, agregó.

Director regional de Salud, Víctor Távara Córdoba

Al respecto, el director regional de Salud, Víctor Távara Córdoba, comentó que esta semana se está realizando el estudio de seroprevalencia en intervenciones de la comunidad y el fin de semana ya estaría listo dicho estudio.

“La aplicación del estudio se realizará esta semana con el muestreo de un determinado grupo de población y con eso se hace el consolidado de cuantos positivos dieron a IGG; es decir, que ya pasó su etapa de contagio, y cuántos están todavía en IGM, que todavía contagia, luego se hace el cálculo de los indicadores y tendremos el estudio de prevalencia”, dijo.

Para dicho muestreo de estudio de seroprevalencia, Távara informó que tienen a la mano 15,000 pruebas rápidas que hace cinco días llegaron a la región y 20,000 que la Diresa ha adquirido.

Defensoría del Pueblo informó que viene recibiendo quejas

Por su parte, la oficina de la Defensoría del Pueblo, informó que viene recibiendo quejas sobre la falta de disponibilidad de camas de hospitalización, de UCI y de UCIN, la falta de oxígeno en los establecimientos de salud, carencia de medicamentos, falta de equipos de protección personal (EPP), entre otros. Ante ello, demandó a la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) publicar información en tiempo real, a través de su portal web, de la disposición de hospitales, centros de salud públicos y privados, camas de hospitalización y de UCI para garantizar el derecho a la salud de los pacientes de COVID-19.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, manifestó que la información en tiempo real permitirá que la población tenga conocimiento exacto del servicio de salud en la región y de las carencias y dificultades.