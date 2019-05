Vecinos de la urbanización Santa Isabel exigen reconstrucción inmediata

Síguenos en Facebook

Se cansaron de ser la cenicienta de la ciudad. A pesar de ser una zona comercial y zona de desarrollo económico, la urbanización Santa Isabel, zona emblemática de Piura, está en abandono, y como dicen sus dirigentes, casi en ruinas y sin apoyo de los gobiernos local ni regional.

“Las pistas y veredas casi todas están en mal estado y a pesar de tener más de 60 años, siempre hemos estado en abandono por parte de las autoridades. Las 400 familias pedimos urgente una reconstrucción total, con una cambio de redes de agua y alcantarillado”, señaló el secretario de la Juveco, Tomás Cortés Pérez.

CUENCA CIEGA

En la calle Los Ceibos, el panorama es crítico, aquí no existe pista sino un “calamidad”, aparte de los basurales y la maraña de cables aéreos que tocan el suelo y que deben estar bajo tierra.

Una muda placa de hace 18 años, señala que se construyó un sistema de evacuación pluvial, pero que no sirvió. “Esta urbanización es una cuenca ciega, por donde discurren aguas de los alrededores, la alcantarilla o dren pluvial construidos a la mala, sin criterio técnico, no son solución porque igual no discurre el agua y nos inundamos ante una fuerte lluvia”, indica el dirigente.

Cerca está la exfábrica San Cristobal, vía principal que sirve de ingreso a esta urbanización, donde los basurales abundan y más bien está convertido como letrina pública

NO SON ESCUCHADOS

El secretario de la Juveco indica que las puertas del municipio están cerrados para ellos, han ido innumerables veces a solicitar una audiencia con el alcalde y hasta ahora no los reciben.

“Se necesita el estudio, proyecto y presupuesto adecuado para su rehabilitación y para eso las autoridades deben estar comprometidas para el desarrollo de este sector vecinal. No queremos parchados, sino una obra bien hecha, hay una partida aprobada por 4 millones 400 mil soles, desde el año 2017, pero hasta ahora no hacen nada con el arreglo de pistas y veredas. Queremos que nos incluyan en el programa de reconstrucción, somos una zona emblemática de Piura y no podemos estar en esta situación”, señaló el vecino Jimmy Calderón Dettling.