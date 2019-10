Violencia de género: una epidemia que se previene

Síguenos en Facebook

No es la soledad de la trocha la que asusta a Cristhina. Tampoco el campo silencioso ni la ausencia de casas cercanas. A ella —16 años, cuerpo menudo y mirada tímida— la horrorizan los vehículos (motocicletas, mototaxis o camionetas) y los pastores que circulan por esta carretera de 4 kilómetros que emplea todos los días, desde hace cuatro años, para llegar a su escuela rural. Un trayecto áspero y pedregoso donde, hace unos años, desaparecieron dos niños del pueblo. "Me da mucho miedo que venga algún pastor o una camioneta y me rapte a mí y a mi hermanito", dice la niña, cogiendo de la mano a su hermano menor de 12 años.

Hace unos minutos hemos salido de su pueblo ubicado en el distrito de Tambogrande, rumbo a su colegio. Cristhina vive con su hermanito y sus padres en una vivienda de adobe y techos de calamina. Sus cuartos son divisiones compartidas con triplay y sábanas que fungen de puertas. En la sala hay un televisor que capta señal ecuatoriana, y desde la cocina llega el olor a leña del desayuno. La niña se despierta, todos los días, a las 6 y 30 de la mañana para iniciar su jornada diaria.

Hasta hace dos años caminaba sola durante dos horas, ida y vuelta, de su casa a la escuela. “Tenía mucho miedo porque no quería regresarme solita. Me quedaba en la entrada del pueblo esperando a que pase alguien conocido para volver a casa”, cuenta con voz serena. Aquí, en las zonas rurales, el campo y las distancias largas son un peligro para las poblaciones vulnerables.

CRUDA REALIDAD

El miedo la acompañaba cada vez que dejaba su casa para ir a la escuela. Enterada del peligro, su madre matriculó a su hermano menor, de 12 años, en el mismo colegio. Desde entonces —como ahora— ambos se acompañan en esa ruta de 4 kilómetros que deben recorrer todos los días, debido a la falta de movilidad escolar. Su coraje, y mucha suerte, han evitado que Cristhina forme parte de una estadística espantosa: Piura región ocupa el segundo lugar en casos de violencia escolar reportados por el Ministerio de Educación mediante el portal Siseve.pe.

Después de Lima, que suma 14,876 casos de violencia escolar, Piura es la segunda región con más casos: 2,537. La estadística recoge casos de los últimos seis años: de setiembre 2013 a setiembre 2019. Pero son las niñas quienes sufren más diversos tipos de violencia en la escuela, según la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP). En lo que va del año, 200 niñas y 110 niños han padecido algún tipo de violencia. De este total, 109 han sido reportado como violencia con connotación sexual.

Cristhina desconoce estas cifras, pero sí conoce los peligros que la acechan en una sociedad machista. “Ya han pasado casos de violencia a menores en el camino que recorro todos los días hasta el colegio”, dice mientras avanza por esta trocha desolada. En las zonas rurales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó de enero a setiembre de este año 1.505 casos de violencia a nivel nacional. De estos, el 88% de los casos fueron contra mujeres, y casi un 30% fueron contra niñas, niños y adolescentes. La mayoría de ellos fueron de violencia psicológica (643), física (554) y sexual (240).

UNA LUCHA DIFÍCIL

La violencia de género en el entorno escolar representa una grave violación de los derechos de las niñas y los niños, incluyendo el derecho fundamental a la protección contra todas las formas de violencia, incluida la que se ejerce en las escuelas.

William Bayona, decano del Colegio de Profesores de Piura, tiene claro que la cultura machista en esta región es un freno para la erradicación de la violencia escolar y de género. “La mayoría de casos reportados de violencia escolar fueron realizados no por los directores, sino por los profesores de los colegios o por los padres de familia. Sobre todo, son las profesoras las que se preocupan más”, dijo.

Por ahora lo que anhela con urgencia Cristhina es una movilidad escolar que traslade a los niños de las zonas rurales a su colegio. Porque no es solo ella, sino escolares de varios distritos de Tambogrande, los que deben cruzar el río en lanchas, o caminar con miedo largos tramos.

Cuando llegamos a casa de Cristhina, su padre ya se había marchado al trabajo, en una agroexportadora. Parte a las 4 de la madrugada y vuelve a las 4 de la tarde. “No tiene tiempo para llevarlos al colegio”, acepta la madre de Cristhina. Solos, sin movilidad y en una trocha intimidante, muchísimos estudiantes cargan sueños pero también pesadillas diarias.

LA CLAVE

La educación de las niñas es esencial para el desarrollo de sus capacidades y para lograr su autonomía, y por eso invertir en su educación es una de las estrategias más inclusivas. Sin embargo, todavía existen muchas barreras, como los costes educativos, las normas culturales, los roles de género e incluso la violencia que podrían sufrir en la escuela o en los alrededores, como tanto teme Cristhina.

El especialista en Convivencia Escolar de la DREP, Irwin Marchán, reconoce que las zonas rurales son donde mayormente se registran casos de violencia por las largas distancias que deben recorrer los escolares. No obstante, la violencia también está en el interior de los colegios.

Por desgracia, es un problema casi universal. Por ello, Marchán consideró vital trabajar con aliados estratégicos orientados a erradicar la violencia. “Es un trabajo que necesita fuerza, constancia y participación de otras instituciones que conozcan el tema para sensibilizar a la comunidad educativa. Si el colegio y sus alrededores son inseguros, con violencia no vamos a tener los mismo resultados”, dijo.

La propia escuela es la institución que tiene el mayor potencial para conducir a las personas por el camino de la autonomía, promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. En ello coincide la gerente de la Unidad de Programas de Plan Internacional, Lilian Cabrera, quien considera que erradicar la violencia de género es un trabajo a larzo plazo. “Es necesario trabajar con líderes comunitarios que sensibilicen en género y derechos, de manera que identifiquen que la violencia no es algo natural”.

En ese sentido, Plan Internacional trabaja en comunidades de la región para lograr igualdad. Para ello, utiliza juegos interactivos. Por ejemplo, en la comunidad de Cristhina, los miembros de un equipo de fútbol son integrados por niños y niñas.

Para el Coordinador de enlace del MIMP, Carlos Arcaya, la violencia de género no es algo que se podrá erradicar a corto plazo si no se trabaja en temas de prevención y empoderamiento de las niñas en los hogares, las escuelas y, sobre todo, con hombres y niños. “Los mismos padres tienen que actuar con igualdad en las tareas que se le asignan a los hijos. El modelo paterno o materno es muy importante para que el niño o niña pueda detectar las primeras señales de violencia en su entorno”, indicó.

Aún no se conoce la verdadera magnitud del problema de la violencia de género en las escuelas. No obstante, la información disponible y la cantidad de incidentes denunciados hasta la fecha revelan que es urgente actuar.

DEBES SABER

Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, puedes ingresar a www.siseve.pe y reportar tu caso. Debes tener en cuenta que no tienes ninguna culpa en esta situación y que el reporte es totalmente confidencial.

Además, el Ministerio de la Mujer tiene habilitada la Línea 100 para recoger denuncias por violencia de género, que está disponible las 24 horas del día.