“Voy a dar lo mejor de mí en los Juegos Panamericanos”

Su sueño de convertirse en un deportista de élite en la disciplina de natación se va haciendo realidad.

El nadador piurano Joaquín Daniel Vargas Gallo es una de las futuras promesas que tiene el Perú y, sobre todo Piura, en este deporte acuático.

Ahora tiene un nuevo reto: dejar el nombre de nuestro país en alto, en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019.

¿A qué edad te inicias en la disciplina de la natación?

Yo comencé desde muy pequeño, a la edad de seis años.

¿Cómo te convenciste de practicar este deporte?

Recuerdo que cuando era chiquito, vivía cerca a una piscina y todo el tiempo estaba metido ahí. Es por ello que decidí entrar en competencia.

¿Dónde se inicia tu carrera deportiva?

Fue en el colegio San Ignacio de Loyola de Castilla, donde me entrenaba el profesor Alan Elera Yanac.

En aquel entonces empecé compitiendo en los Juegos Deportivos Escolares.

¿Te fue fácil adaptarte a esta disciplina?

Fue progresivamente. Me pareció fácil al principio porque era pequeño y ágil.Además, no había tanta competencia como ahora.

Durante esos tiempos, ¿cuántas horas le dedicabas al día a la natación?

Para poder estar en ritmo de competición, practicaba una hora al día y seis veces por semana.

¿Con quiénes competías durante tu etapa escolar en Piura?

Yo participaba en las pruebas cortas de 50 metros libres y competía con el colegio Santa Rosa de Sullana, Punta Arena de Talara, entre otros colegios de Piura.

¿Qué significa para ti el entrenador Alan Elera?

A él le agradezco bastante porque siempre estuvo apoyándome. Me motivaba para nadar cada vez mejor. Es más, cada vez que voy de vacaciones a Piura por unos días, el profesor Alan me entrena para no perder el ritmo de competencia.

¿Cuáles fueron tus primeros logros?

En una copa que organizaba el Club Berendson de Piura gané mi primer trofeo, en la categoría infantil.

Después, también lo pude hacer durante los Juegos Binacionales Perú- Ecuador, en el año 2013.

¿A qué otras competencias internacionales fuiste?

En el año 2017 fui a cuatro competencias y terminé siendo el campeón absoluto, en las pruebas de 400 y 200 libres.

Asimismo, pude clasificar al sudamericano que se desarrolló en la ciudad de Medellín-Colombia.

Ya en 2018 competí en Brasil, donde gané la medalla de plata.

¿A qué nadador olímpico admiras o te gustaria conocer?

Admiro al nadador de nacionalidad china, Sun Yang.

¿Cómo te sientes de haber sido convocado a la Selección Peruana de Natación para los Juegos Panamericanos?

Es un honor poder representar a mi país y a Piura en la competencia más importante de América, y voy a dar lo mejor de mí en estos Juegos Panamericanos.

¿Cómo es tu proceso de preparación antes del inicio de los juegos?

Estoy entrenando en la ciudad de Lima en doble horario, todos lo días desde las 5:30 a.m. hasta las 7:30 a.m., y por la tarde de 4:00 p.m. hasta las 7:00 de la noche.

¿Tienes pensado participar en algún torneo internacional antes de los Panamericanos?

Sí, voy a competir en el sudamericano de la “Copa del Pacífico”, que se desarrollará en Lima.

¿Qué mensaje le das a los que recién se inician en la natación?

Mi consejo es que si les gusta ese deporte tienen que ser perseverantes y no rendirse, ya que esta disciplina demanda de muchos sacrificios. Además, que lo deben sentir como una pasión.