330 mil estudiantes a clases el 11 de marzo

Poco menos de 330 mil estudiantes de todos los niveles educativos iniciarán sus clases el día 11 de marzo en la región Puno.

De momento se han descartado retrasos por daños en infraestructura, falta de docentes contratados, problemas administrativos y otros, por lo cual, se espera que la fecha de retorno a clases se cumpla para todos, informó la directora regional de educación, Lourdes Quispe Flores.

Detalló que se descartaron los retrasos ocasionados por inundaciones o lluvias dados en los anteriores días. Se debe agregar que Senamhi pronosticó la disminución de las precipitaciones para los próximos días.

De otro lado, indicó que en la UGEL San Román se evalúa la solicitud de anular el proceso de contrato de docentes. De prosperar tal iniciativa sería el único caso de postergación del inicio de clases pues en otras provincias no se presentaron iniciativas formales para tal anulación.

Avance. Con respecto a las matrículas, indicó que en el medio urbano se concluyó el proceso; en tanto, en el medio rural, resta concluir dicho proceso en un mínimo de centros educativos.

Reiteró que, respecto al proceso de ratificación de matrículas, basta con la asistencia del alumno el primer día de clases para que se dé por hecho.

En cuanto al estado físico de los centros educativos, indicó que no habrán retrasos por esta causa, no obstante aclaró que los directores no pueden desembolsar el presupuesto para mantenimiento por problemas administrativos

Los maestros deben estar presentes en los centros educativos desde el 4 de marzo para iniciar los preparativos y los programas estatales como Qaliwarma están en la última etapa de licitación para atender a los estudiantes beneficiarios.

En el año académico 2018 se matricularon 324 628 alumnos de los cuales, 59 mil 578 fueron de inicial, 126 122 de primaria, 105 693 de secundaria.

Se calcula que la cantidad este año será ligeramente inferior.

Vigilancia

Contraloría supervisa el inicio de clases en la región

La Contraloría General de la República inició en todo el país la operación de control “Buen inicio del año escolar 2019” con la finalidad de verificar si el servicio en los niveles primaria y secundaria se brindan de acuerdo a la normativa vigente en 2 mil 968 centros educativos de todo el país.