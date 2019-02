Adolescente de 15 años salió a comprar a la tienda y no regreso

Un grupo de familiares de una menor que permanece desaparecida desde el lunes, denunció que la adolescente habría sido raptada por vecinos de la urbanización Néstor Cáceres Velásquez.

Según contó Richard Zapana padre de Mónica Yolanda Zapana Pari (15), su hija salió el ultimo lunes 4 de febrero con dirección a la tienda a comprar, pero desde entonces no tienen rastros de ella.

“La han visto pasar, pero nadie vio qué le pasó, yo soy presidente de un sector de esa urbanización y solo tuve problemas o altercado con algunos vecinos, por eso pienso que alguno de ellos por broma han raptado a mi hija, por eso les pido que me la devuelvan”, dijo el padre.

DENUNCIA. La menor no tenía motivos para fugar de casa según sus padres, extrañamente no llevó su celular o sus cosas y hasta el momento no pueden ubicarla. Ella vestía zapatillas color blanco, buzo negro, polera ploma y una mochila a cuadros.

Los padres de la menor, señalaron que cuando se aproximaron al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) estos no tomaron interés en su caso y le pidieron al padre averiguar más datos entre sus vecinos y hasta pedir el registro de llamadas que tuvo antes de desaparecer.

“Pido a la Policía que me apoye, a la población que me ayude a encontrar a mi hija, porque yo no puedo solicitar esa información, pero la Fiscalía y la Policía si pueden”, dijo entre sollozos el padre.

Redes Sociales. La menor tiene dos cuentas en la red social Facebook, una de ellas tiene un registro de actividad hasta el último martes, el otro no tiene registro en los últimos días, pero si publicó algunos mensajes extraño como “Si no entro al Facebook en dos días, llamen a la Policía”. Todo este material está siendo investigado por las autoridades.