Aduviri cambia personal de confianza para estabilizar su gestión

Aunque no quiera reconocerlo, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, ha trastabillado y mucho desde que asumió el poder. Lamentablemente para él, han sido sus funcionarios de confianza los que no han podido darle ese soporte que le permita concentrarse en los verdaderos problemas que aqueja a la región Puno.

Por eso, ante este difícil panorama, entre hoy y mañana, se darán a conocer a nuevos funcionarios quienes asumirán el duro reto de mejorar lo hecho hasta el momento.

NUEVOS. De buena fuente se supo que, tras comprobarse que el titular de la Dirección Regional de Transportes, Pablo César Tapia, trabaja a tiempo completo en la Universidad Nacional del Altiplano, este será separado. La designación de su reemplazante es cuestión de horas. Lo mismo ocurrirá en la Dirección Regional de Circulación Terrestre.

En el caso de la oficina regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (COER), del Gobierno Regional, también en estos días se conocerá al que asumirá funciones, luego de la salidad de Jorge Chávez Checa, por mentir. Por el momento existe un encargado, pero no será quien se quede en el cargo.

Aunque todavía no se tiene el nombre del reemplazante, se sabe que Aduviri ya le bajó el dedo al director de Titulación y Catastro Rural, Gerver Ticona Mamani. De hecho hace más de un mes Recursos Humanos advirtió que este funcionario no cumplía con el perfil para ocupar el cargo. Otro que también se irá, es el titular de la Dirección Regional de Salud, Percy Luque Bautista, quien hasta el momento no ha podido concretar el concurso CAS en este sector.

En las Redes de Servicios de Salud (Redess), varios de los directores están también con las horas contadas.