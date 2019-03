Aduviri convoca a organizaciones de Puno para unir esfuerzos por límites

Síguenos en Facebook

Desde las 10:00 horas, en el auditorio de la sede institucional del Gobierno Regional de Puno, se realizará la reunión que ha convocado el gobernador Walter Aduviri Calisaya, donde las diferentes organizaciones civiles e instituciones públicas establecerán unidad en torno a la defensa del territorio departamental.

La primera autoridad de la región altiplánica, adelantó que, las regiones vecinas siempre han mostrado unidad, lo que no ha pasado en territorios puneños. “Queremos escuchar a todos, es una forma de ayudarnos”, comentó.

Una de las preocupaciones que tiene Aduviri Calisaya es la definición de los límites en el tramo III con la región Moquegua. “Nos hemos reunido con el viceministro de Gobernanza Territorial y le hemos pedido se de celeridad a este tema”, agregó.

SITUACIÓN. En la agenda está también el análisis de la situación en zonas de límites como Pasto Grande y, por supuesto, el proyecto Paltiture que ha generado el rechazo de la población puneña.

Aunque dijo no participar en esta reunión por su recargada agenda, el congresista puneño, Oracio Pacori Mamani, cuestionó que el Ministerio de Agricultura haya mostrado predisposición para los requerimientos del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

“Sí, consideramos que ha sido una falta de respeto fomentar actividades por separado”, indicó.

“Las medidas que se adopten en la reunión que se realice, tendrán todo nuestro apoyo, el gobernador es el que tiene la competencia para afrontar esta situación, por supuesto con nuestro apoyo”, indicó.

El parlamentario consideró que en relación al proyecto Paltiture, se están tergiversando varias cosas. “La demarcación territorial del tramo tres no es un caso concluso, todavía no hay un pronunciamiento oficial. Entonces si no se tiene zanjado este tema, es difícil desarrollar algún proyecto en una zona de conflicto”, advirtió.

La posición de Pacori Mamani frente a este tema es clara. “Estos temas se tienen que transparentar creo que debe haber un mecanismo de afianzamiento hídrico integral, que favorezca a nuestra región, debe haber un equilibrio, porque está claro que en Puno hay un déficit”, señaló.

“Lamentablemente desde el Ejecutivo tenemos precariedad en el desarrollo de proyectos, por eso que las regiones, están está haciendo sus iniciativas locales”, explicó.

Pacori Mamani, cuestionó el Proyecto Sierra Azul, que hasta el momento no obedece a su naturaleza y nunca ha financiado proyectos locales en la región Puno.

PARTICIPANTES. La Universidad Nacional del Altiplano, colegios profesionales, movimientos políticos, sociedad civil, organizaciones barriales, tenientes gobernadores, entre otros han sido invitados a esta actividad. Luego de la misma se estará realizando una conferencia de prensa.