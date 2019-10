Advierten impunidad en la Dirección Regional de Transportes de Puno

Síguenos en Facebook

El director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Néstor Tipula Quispe, recordó que, desde hace varios meses la denuncia sobre la mafia de brevetes ha quedado estancada hasta la fecha.

El funcionario manifestó de que en el mes de junio se formalizó esta denuncia en una conferencia de prensa pública realizada en el Gobierno Regional, donde se observó en varios vídeos sobre la corrupción que existía.

Detalló que a partir de estas denuncias, el índice de aprobados en el examen de manejo y conocimientos a incrementado notoriamente y los usuarios se preparan mucho mejor y existen indicios de que ya no se prestan a terceras personas (tramitadores).

En cuanto al proceso, Tipula Quispe señaló que este caso todavía no a sido denunciado por parte de la Fiscalía, aún se encuentra en investigación de las instancias correspondientes. En cuanto a los trabajadores involucrados mientras no exista ningún tipo de sanción van a continuar laborando dentro de la institución, pues, están nombrados. Para finalizar señaló de que deben de darle más importancia y celeridad a este caso salió a nivel nacional y los vídeos fueron difundidos en varios medios

ANTECEDENTES. En conferencia de prensa realizada el 27 de junio, los funcionarios expusieron los casos más escandalosos que se registraron en las últimas semanas como la intervención al subgerente de licencias de conducir, Zenón Palomino, quien suplantaba a un postulante en el examen, en complicidad con otros cuatro trabajadores nombrados de la dependencia regional. Además, los casos de postulantes que cayeron con sofisticados equipos tecnológicos que tenían camuflados en el cuerpo para comunicarse con ‘tramitadores’ que les facilitarían las respuestas del examen.