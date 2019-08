​Agrede e insulta a mujer y a su bebé, y fiscal lo deja libre

Síguenos en Facebook

Él es hombre, pesa por lo menos 85 kilos y como “rival” tiene a una mujer de estatura mediana que carga un niño de un año y ocho meses en brazos. Los términos que usa contra esta mujer son típicos en los agresores y feminicidas: “anda cose tu trapo, traposa” “basura, fuera m..., calla pu..., pu...”.

Se llama Jorge Rojas Quenta y no tiene piedad alguna para golpear a su vecina María Arias Morales a quien deja en el piso con un golpe. Con ella en el suelo, el sujeto no se detiene a pesar del llanto del bebé y le aplica dos patadas.

Después de atacarla y, en vista que vecinos y familiares de la agredida aparecen en la escena, se oculta detrás de su madre Cristina Quenta de Rojas y, desde atrás, sigue insultando. Eso es lo que pasó de acuerdo a la declaración de María Arias el día 17 de setiembre del año 2018. Fue ella la que grabó un video en el que se aprecia parte de lo que dijo. Ha pasado el tiempo y, a pesar de la denuncia, los exámenes médicos y las declaraciones de la agredida, Jorge Rojas, no fue tocado por la justicia, toda vez que el Ministerio Público, mediante el fiscal Richard Cañazaca Paredes, decidió que no existió delito a pesar que encontraron evidencias de golpes.

PELIGROso. De acuerdo a las imágenes se trata de un sujeto que no controla sus impulsos agresivos y tampoco tiene compasión alguna, ni siquiera por un bebé, por si fuera poco, no es la primera vez que protagoniza este tipo de hechos. Por esto, la agredida, María Arias, pidió garantías personales, así como lo denunció ante la fiscalía. Los médicos le dieron un día de atención y 5 de incapacidad mientras que al pequeño le dieron dos días de atención facultativa. El Ministerio Público no cumplió con practicarles el examen sicológico. Además argumentó que, en el video grabado por la mujer no se aprecia agresión alguna (era imposible registrarlo por falta de ángulo), aunque se nota que ella cae al piso. La agredida dice que quizá la fiscalía espera que la maten para actuar.