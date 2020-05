Alcalde anuncia cambios en Seda Juliaca y gerencias

El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Sucacahua Yucra, pidió disculpas públicas a la ciudadanía de la provincia de San Román por el exabrupto referido a que las personas podrían aguantar 30 o 40 días sin alimentarse en medio del Estado de Emergencia por la enfermedad COVID-19.

En un comunicado público, Sucacahua también explicó que junto a otros sectores, está tomando acciones concretas para vencer al coronavirus SARS-Cov-2 y la enfemedad causada por este, la COVID-19.

Como se recuerda, el burgomaestre señaló en un programa dominical que las personas no deberían de salir a las calles, aseverando que era suficiente con tomar agua. Ahora, ha aclarado que lo dijo sin querer.

También anunció algunos cambios en diversas gerencias de la Municipalidad Provincial de San Román, enfantizando que hará cambios en la empresa municipal de saneamiento Seda Juliaca, la cual ha sido cuestionada por la población.

Aunque no especificó a qué profesional encargará la gerencia de esta entidad, anunció que está implementando cambios en el equipo de trabajo que lo acompaña.

Como se recordará, desde Seda Juliaca se había anunciado al inicio del Estado de Emergencia que no se haría cobros a la ciudadanía, pero no fue verdad. Esto generó descontento en el público usuario, asimismo, hay quejas por facturaciones que no serían las correctas. El alcalde, asimismo, llamó a la unidad de la población frente a la pandemia por el coronavirus.