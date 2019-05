Alcalde de Ácora designó a funcionarios que carecen de experiencia profesional

Síguenos en Facebook

La realización de los controles simultáneos en la designación de funcionarios en las diferentes entidades públicas como municipalidades y el Gobierno Regional de Puno, permitió a la Contraloría General de la República poner en evidencia varias anomalías.

Uno de los casos que ha llamado la atención es el del municipio del distrito de Ácora, donde el órgano de control observó hasta a diez funcionarios que no cumplen el perfil o fueron designados irregularmente.

Es así que sale a la luz la designación del secretario general, Jimmy Chambi Mestas, el pasado 7 de abril.

Observaciones. Sobre esta contratación, hecha por el el alcalde Lucio Istaña Ramos, la Contraloría hace una primera advertencia: “Existen puestos claves que no están considerados como cargos de confianza en el Cuadro de Asignación de Personal...pero son contratados directamente por la entidad, lo cual no permite que los servicios brindados...se desarrollen con eficiencia, en términos de un buen uso de los recursos públicos y calidad del servicio”. El cargo del funcionario en mención no es de confianza.

Diario Correo se comunicó con el aludido, quien calificó como un error lo informado por la Contraloría. “Hay un error de interpretación”, sostuvo.

Otra observación es a la experiencia profesional de Chambi Mestas. El título de abogado que ostenta, tiene como fecha de emisión el 18 de enero de 2019. Es decir, a la fecha tiene - oficialmente -tres meses de trayectoria como abogado.

“Yo tengo amplia experiencia, egresé en el 2015 y he trabajado en diferentes municipalidades”, sostuvo el funcionario.

Efectivamente, en su hoja de vida, el referido profesional deja constancia de haber laborado como especialista en abogacía en distintas oficinas de Asesoría Jurídica de municipalidades como las de, San Juan de Salinas, Caracoto y Lampa. Lo que no dice es que, lo hizo como bachiller. Precisamente, este el el siguiente punto en cuestión. Chambi Mestas, obtuvo su grado de bachiller el 5 de agosto de 2016.

Lo curioso de este caso es el siguiente tenor que registra la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: “...Grados y títulos de Ciencias Contables y Financieras, aprobó las previas de bachillerato en la escuela profesional de Contabilidad. Por tanto...otorga el grado académico de bachiller en Derecho. El aludido asegura que es natural que este tipo de casos se presenten en la referida universidad, pues la facultad y escuela se refieren al lugar de trámite.