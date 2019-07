Alcalde de Juliaca acumplirá compromisos con pobladores de Chilla

Síguenos en Facebook

En su mensaje brindado en la sesión solemne por el 198° aniversario de la Independencia del Perú, la misma que se desarrolló en el salón consistorial del palacio Municipal, el alcalde la Provincial de San Román, David Sucacahua Yucra aseguró que en su gestión cumplirá las promesas hechas a los pobladores de Chilla.

Según detalló, se viene cumpliendo con el manejo de residuos sólidos, y no faltarán al compromiso con los pobladores de dicho sector. Asimismo, dijo que Huanuyo ya es una realidad, y las celdas transitorias, no afectarán el medio ambiente y no perjudicarán a los pobladores del lugar.

Cabe indicar que el problema de los pobladores de Chilla y el manejo de los residuos sólidos le trajo problemas mayores a la anterior gestión, por lo cual es un asunto sumamente delicado para el actual burgomaestre.

MENSAJE. Además de su compromiso, felicitó a los vecinos que se convirtieron en fiscalizadores y vigilantes de la ejecución de obras que viene realizando la actual gestión, ya que varias de estas obras culminaron con saldos de presupuestos con el cual se está brindando apoyo a urbanizaciones olvidadas.

La autoridad municipal, también resaltó que la Municipalidad Provincial de San Román, viene ocupando el tercer lugar en ejecución presupuestal con un 37% de avance, agregó que los próximos meses se inaugurarán 13 obras y actualmente se inició el asfaltado de la avenida Circunvalación en los tramos que une a las avenidas Tacna con Mártires 4 de Noviembre, obra que ayudará a mejorar el tráfico vehicular.

Finalizó invocando a la población afianzar esfuerzos en la lucha contra la inseguridad, el ordenamiento y la limpieza en nuestra querida provincia de San Román y reafirmó su compromiso de trabajo con la ciudad.