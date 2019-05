Alcalde del distrito de Palca advierte el inicio de un nuevo conflicto minero

Síguenos en Facebook

Con fecha 6 de mayo, la gerencia de Desarrollo Económico, emitió la resolución N°004-2019, declarando la nulidad de las resoluciones 196 y 324-2018, que fueron otorgadas a la empresa minera Ciemsa Logroño SAC, autorizando el estudio de impacto ambiental y la explotación en el distrito de Palca, provincia de Lampa.

Lamentablemente y pese al tiempo que pasó, esta disposición no se ha hecho efectiva, situación que ha causado el descontento en la población palqueña.

Conflictos. El alcalde del referido distrito, Humberto Salazar Mamani, advierte el inicio de un conflicto en la zona, porque la empresa minera no ha cesado sus operaciones. “Este es un acto de provocación a la población”, sostuvo la autoridad edil.

El tema es serio, por eso para el día jueves 16 del presente mes, se ha convocado a una reunión en la localidad de Palca, donde las autoridades involucradas realizarán un informe detallado de todos los avances hasta la fecha.

El burgomaestre responsabilizó a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), representada por su títular, Rolando Luque Cutipa, de no estar dando celeridad a las disposiciones emitidas hace ya una semana.

“La población está molesta, existe el peligro de un desborde social y los únicos responsables serán los funcionarios de la DREM y Desarrollo Económico del Gobierno Regional”, advirtió una vez más, Salazar Mamani.

“El día viernes fuí a la dirección de minas y me dijeron que las resoluciones no se habían remitido por el conducto regular y por eso no se notificó a la empresa”, agregó el alcalde.

La autoridad, insistirá el día de hoy sobre el tema, puesto que el peligro de un nuevo conflicto es latente.

Los pobladores de Palca, preparan un memorial, para que se ponga el fin definitivo a las operaciones mineras.