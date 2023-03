La Contraloría General de la República, alertó que en el proceso de elaboración del expediente técnico del proyecto de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la isla Taquile, distrito de Amantaní, provincia de Puno, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó el Informe N° 2 – Planeamiento Técnico Definitivo, presentado por la consultora, pese a existir documentos de ámbito técnico y social que no cumplen con la totalidad de las condiciones establecidas en los términos de referencia, lo cual podría afectar el desarrollo del expediente técnico de obra.

El proyecto consta de los componentes de Sistema de Agua Potable (estación de bombeo de agua, línea de impulsión, Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP, cisterna, reservorios, líneas de conducción y aducción, red de distribución, entre otros), Sistema de Saneamiento Disposición Sanitaria de Excretas (construcción de unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico y colectivo) y el Componente Social (taller de plan dey comunicación educación sanitaria y otras acciones).

De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 028-2023-OCI/5303-SCC, se señala que el MVCS, mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), firmó un contrato con un consultor para la elaboración del expediente técnico del proyecto por un monto de S/ 152 mil 246 y un plazo de 85 días calendarios.

Dentro de las actividades establecidas, el consultor debe presentar cuatro informes: “Plan de Trabajo”, “Planteamiento Técnico Definitivo”, “Desarrollo del Expediente Técnico de Obra” y “Versión Final del Expediente Técnico de Obra”, de los cuales ya se presentaron los informes N° 1 y N° 2, que determinan un avance del 30% por un monto de S/ 45 mil 674. Ambos informes ya fueron aprobados por la entidad.

Sin embargo, después de la revisión selectiva de los archivos del Informe N° 2: Planteamiento Técnico Definitivo se identificó que el Estudio de Mecánica de Suelos no cuenta con ensayos de suelos para las nuevas locaciones de algunas estructuras principales del proyecto, tales como cisternas y reservorios del proyecto, y técnicamente resulta necesario contar con tales ensayos in situ, a fin de realizar un adecuado diseño estructural de esas estructuras y no poner en riesgo su vida útil.

Otro de los riesgos advertidos, es que, el diseño de la planta de tratamiento de agua potable no estaría considerando los procesos de tratamiento de cloruros y sulfatos de agua superficial. También se advirtió que la elaboración del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) no fue contemplada en los términos de referencia, siendo necesario para la obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie (CIRAS).