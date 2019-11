Antauro pide pruebas del matrimonio Walter Aduviri - Nilda Suca

Síguenos en Facebook

A través de una misiva y en el plazo límite para la inscripción de candidatos al Congreso de la República ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno, el líder del partido político Unión por el Perú (UPP), Antauro Humala Tasso, solicitó a Nilda Suca Apaza, aspirante a ocupar una curul en el parlamento, presentar la partida de matrimonio que acredite su situación conyugal con Walter Aduviri Calisaya.

El documento al que hace referencia esta publicación dicel a la letra: "Al conversar telefónicamente con usted, entendí que lo hacía con la esposa del compatriota Walter...sin embargo - con todo el respeto que usted se merece como dama - no lo es, según se me informa".

DUDAS. "Por consiguiente le solicito, para salir de dudas y definir vuestra postulación que me remita por medio de...la partida de matrimonio", se lee en la carta.

Más adelante Antauro escribe: "De no ser así, le pido cortésmente su renuncia a la candidatura ofrecida, de tal forma que su prestigio y buen nombre que incólume; pues sino no tendría más alternativa que relevarla de modo propio para la organización política UPP ", culmina.

APROVECHAMIENTO. Hace aproximadamente una semana, desde el establecimiento penitenciario de Alto Puno, Aduviri Calisaya, había advertido que, algunas personas se estaban aprovechando de su actual situación para intentar llegar al Congreso de la República, refiriéndose directamente a Nilda Suca, Milton Cariapaza y Jorge Calizaya. Hoy se sabrá la situación de la aspirante a congresista.