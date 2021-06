Un macabro hallazgo. El cuerpo sin vida de un varón, en avanzado estado de descomposición, fue hallado en medio de las aguas del río Coata, en la jurisdicción de la comunidad de Canchi Chico, en el distrito de Caracoto. Las autoridades presumen que el infortunado fue asesinado y arrojado su cuerpo a este cauce.

Un morador, del sector Isla Canchi , observó que desde días anteriores los canes ingresaban al agua y devoraban algún objeto, por lo que este jueves decidió entrar, divisando que se trataba del cuerpo inerte de una persona.

Los policías de sección de investigación criminal y la fiscal de turno de Juliaca, cerca de las 13:00 horas, se constituyeron al lugar a realizar las diligencias. Los agentes ingresaron al agua y sacaron el cuerpo inerte , que emanaba olores y estaba en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades constataron que el cadáver estaba envuelto en una manta y parte del cuerpo ya había sido devorado por los canes y otras aves. Dijeron que probablemente falleció hace 10 días , aproximadamente.

Los policías presumen que el cuerpo inerte fue arrojado desde el puente Churi, ubicado a una distancia de 200 metros, aproximadamente. Todo parece indicar que fue torturado y asesinado.

La representante del Ministerio Público, luego de las diligencias, dispuso el internamiento del cadáver en la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla de Juliaca.