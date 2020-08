Atleta paraolímpica peruana rompe estereotipos y entrena duro para Tokio 2021

Todo es positivo para Pilar Jáuregui, una de las parabadmintonistas peruanas con más chances de ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, sin embargo es consciente que el entrenamiento debe continuar y ahora con la pandemia por COVID-19 todos deben adaptarse y ver la mejor manera de sobresalir, sin perder la motivación y la fe en uno mismo.

“No tenemos nada controlado, por eso siempre debemos adaptarnos y cuidarnos. Ahora ya entreno desde la Videna. Antes de agosto no me sentía cómoda, pero ahora ya me siento rápida, fuerte y con mucha energía”, cuenta Pilar, quien enfocada 100% en su entrenamiento se ubica como la número 8 a nivel mundial en su categoría WH2. Su próxima competición oficial será en marzo de 2021 en España.

Sobre su cercana clasificación a Tokio 2021, ella no se apresura y dice que esperará las clasificaciones finales y oficiales. Una de sus motivaciones es curiosa: “veo las stories de redes sociales de mis rivales y me empilo, sigo entrenando”. Otro dato que la emociona: es la primera vez que el parabadminton estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

“La gente me llama, me escribe. Yo les cuento que vivir con una discapacidad no es fácil, la vida continúa y debes seguir, las dificultades se afrontan. Siempre he tenido que buscar una salida”, narra Pilar, quien nació con un mal congénito en la cadera que la llevó a usar silla de ruedas.

La paratleta peruana también reflexiona sobre la realidad de las personas con discapacidad en esta pandemia. “Estamos expuestos a muchos peligros, la gente orina en la calle y nosotros (los que usamos sillas de ruedas) nos ensuciamos, por ejemplo. Antes parecía obvio, pero no debemos tomarlo así”, sostiene.

En la Videna. Pilar Jáuregui aprovecha cada minuto para seguir los protocolos de seguridad y entrenar con la energía y el aliento de todos, pese a que no hay competencias oficiales hasta después de 6 meses. Antes de volver a sus ejercicios ella se dice a sí misma: “Me siento viva con el deporte, así que todos a seguir jugando”.

Pilar Jáuregui es natural de Puno y ganó la medalla de oro categoría WH2-parabádminton en los pasados Juegos Parapanamericanos Lima 2019, es apoyada por Pluspetrol en esta carrera singular con la nueva normalidad ante el coronavirus, y recuerda a todos los peruanos que unidos y responsables superaremos esta pandemia.