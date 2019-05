Audios ponen en evidencia actitud agresiva y falta de respeto de gerente del GRP

Síguenos en Facebook

¿Qué pasa por la mente del gerente general del Gobierno Regional de Puno, cuando de ejercer autoridad se trata? Una vez más, la actitud autoritaria y violenta de Dione Pacoticona Mamani, ha quedado al descubierto, en dos audios donde se le escucha lanzar improperios contra algunas personas e inclusive insulta a los integrantes del ente máximo, en este caso, el Consejo Regional.

En la primera grabación a la que tuvo acceso Diario Correo, el gerente general en tono virulento dice: “¡Dile al proyectista que lo saco a patadas!, ¡Tiene que hacer lo que yo diga, si no no sirve ese huevón, llamo a la prensa y digo que es un burro”. Un interlocutor le dice: “...es de otra gestión...”, a lo que él responde siempre en tono prepotente: “¡A mi no me interesa!.

En otra grabación, Pacoticona Mamani permite conocer su verdadero rostro, cuestionando a los fiscalizadores: “¡Los consejeros son unos burros!, ¡Creen que soy un burro!”.

Antecedentes. Esta no es la primera vez que el cuestionado funcionario toma actitudes similares, motivo por el cual tanto consejeros como trabajadores del Gobierno Regional de Puno, se pronunciaron y le sugirieron que cambie de conducta y demuestre respeto, para generar un mejor clima laboral con miras a cohesionar un mejor trabajo, que beneficie a toda la región.

Buscamos una vez más comunicarnos con el gerente en cuestión; sin embargo no respondió a nuestras llamadas telefónicas.

La idea era saber, porqué adopta este tipo de actitudes ante los subordinados.

Durante las últimas semanas han sido múltiples las situaciones donde funcionarios de la institución se han visto involucrados en diferentes incidentes, situación que ha generado varios cambios que a decir del gobernador Walter Aduviri se seguirán produciendo en las próximas semanas.