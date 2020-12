Una ciudadana identificada como Guillermina Quisa Quispe, natural de la provincia de Lampa, denunció haber sido engañada por la cajera de una conocida entidad bancaria de la ciudad de Juliaca, en donde hizo el cobro del Bono Familiar Universal.

Según la versión de la mujer, ella se acercó a ventanilla de la agencia del BCP (jirón Jáuregui) el pasado 3 de diciembre, con el propósito de cobrar los 760 soles que el Gobierno le destinó por su condición de pobre.

Sin embargo, solo le habrían entregado 500 soles. “La señorita me dijo que regresara hoy (viernes) para completarme, pero ahora dice que no tengo clave”, dijo la madre de familia, sin identificar a la persona que lo atendió.

Bono Universal

Como se recordará, el Bono Universal es de 760 soles, por lo que resulta extraño que solo le hayan permitido desembolsar 500 soles. En la entidad bancaria no se pudo obtener mayor información, puesto que la atención estuvo restringida a consecuencia de la pandemia.

Finalmente la mujer señaló, ante los periodistas, que no persistirá con más reclamos, porque no le habrían dado ninguna solución. “Si me han engañado, así será. Dios es grande”, dijo la denunciante.