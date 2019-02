Boliviana recogía cargamento de droga camuflada en alcancías

Síguenos en Facebook

Una boliviana fue detenida llevando alcancías con droga, la intervención la hicieron los agentes de la Policía de Carreteras en las instalaciones de la empresa de carga y mercancías Marvisur en el distrito fronterizo de Desaguadero, provincia de Chucuito.

Al tener conocimiento que una encomienda de droga iba a cruzar la frontera hacia Bolivia, los policías hicieron seguimiento desde la ciudad de Juliaca a la carga que llegó finalmente al local en Desaguadero donde se puso en marcha el plan de operaciones “Contra la Criminalidad 2019” en coordinación con agentes de la Dirección Nacional Antidrogas.

Los efectivos captaron a la extranjera Giovanna Susy Iriarte Fernández (48) quien se aproximó a recoger la encomienda a la avenida La Cultura 2006. La Policía al verificar la carga, halló 103 alcancías de porcelana que tenían en su interior envoltorios de droga, sometidos a la prueba de campo dio positivo como clorhidrato de cocaína.

Proceso. Javier Prado Mamani de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Puno, dispuso que se traslade a la detenida y la mercadería incautada al local de la Depotad Juliaca.

“Por favor no me perjudiquen, yo no sabía que había droga, tengo dos hijos que me están esperando en Bolivia, ya sé que me van a detener, por favor no me detengan, no sé quién envió, siempre me enviaban juguetes y sprays”, clamaba la mujer cuando se produjo la intervención.

En Juliaca, durante el pesaje de todos los envoltorios dio un total de 2 kilos 930 gramos de droga de alta pureza, lo que está valorizado en miles de soles en el vecino país del Altiplano. La mujer será investigada por el lapso de quince días.

Dependerá de la Fiscalía Especializada solicitar prisión preventiva para la intervenida.