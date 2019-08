Buscan rastros de sangre en posible escenario de asesinato de Anggi

Síguenos en Facebook

Un equipo de la Policía Nacional y de la Fiscalía ingresó a un domicilio ubicado en el jirón Pineda Arce lugar, donde, según declaraciones del fallecido Eloy Mendo, ocurrió el asesinato de la menor Anggi.

Con ellos se quiere comprobar que el investigado por la muerte haya dicho la verdad en la última declaración que dio en vida, poco antes de lanzarse de un quinto piso en la ciudad de Juliaca.

Cabe indicar que dicho local, había sido acondicionado por el funcionamiento de Radio Regional y era Eloy Mendo quien cumplía las labores de cuidante y tenía acceso a los ambientes indicados.

Con dicha facilidad, según declaró, la tarde del 9 de febrero llevó a su víctima a estas instalaciones. Allí es donde habría intentado violarla y, posteriormente la mató al ocasionarle un grupo en la cabeza.

Luego de esto, se deshizo del cuerpo en la avenida Titicaca.

Los efectivos fueron al lugar para usar el reactivo Luminol con el que se pueden encontrar rastros de sangre humana sin que importe si las superficies examinadas hayan sido lavadas con cuidado o haya pasado mucho tiempo de ser manchadas con el fluído.

Como se recuerda, la madre de Anggi informó que dicha diligencia no se podía hacer porque los efectivos carecían de dicho reactivo para encontrar la sangre.

CALVARIO. En tanto avanzan las investigaciones el cadáver de la adolescente aún no fue hallado pues, si Eloy Mendo no mintió sobre su paradero el cuerpo estaría bajo varias capas de basura y quizá esta seccionado pues solo así se explica que no haya sido descubierto antes.

La madre y el resto de la familia de la desaparecida manifestaron su deseo de darle sepultura a su cuerpo, como un único consuelo luego del terrible drama que vivieron durante meses.