Cadena de centros comerciales deja basura sin segregar en Huanuyo

Tres regidores de la Municipalidad Provincial de San Román señalaron que en la última visita que hicieron a la celda de Huanuyo encontraron un camión particular que descargaba residuos sólidos sin segregar. Se trata de una conocida cadena de centros comerciales que opera en el centro de la ciudad de Juliaca.

William Humpire Castro, es uno de los concejales que llegó a la referida celda, quien manifestó que tomaron fotografía del camión de matrícula F7J-887, cuyo vehículo habría trasladado desechos que se generaron en los centros comerciales (Real Plaza).

ATENTADO. Al respecto, la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos (URS) de la comuna, emitió un comunicado, señalando que no tienen ningún tipo de convenio con empresas privadas para llevar residuos sólidos y depositar en la celda de Huanuyo.

“Hacemos de conocimiento a la opinión pública que la Municipalidad Provincial de San Román no tiene ningún convenio con ninguna empresa privada (Real Plaza)”, refiere una parte del comunicado.

Nancy Gallegos, funcionaria municipal, ahondó en el tema y adelantó que hará las averiguaciones si algún vehículo particular ingresó o no la celda de Huanuyo. “De existir evidencias, se va tomar las acciones correspondientes”, agregó.

Mientras tanto, el regidor Humpire Castro sostuvo que el pronunciamiento del municipio no es convincente, por lo que exigirán se investigue este hecho. “No es posible que grandes empresas privadas estén llevando residuos sólidos a la celda de Huanuyo sin ningún tipo de autorización de parte de las autoridades ediles”, advirtió.

Como es de conocimiento, la celda transitoria de Huanuyo, ubicado en el distrito de Cabanillas, está operando desde el año pasado, luego del cierre del botadero de Chilla.

Esta situación, sin duda alguna, ha generado controversia y algunos dirigentes ya han anunciado algunas medidas de protesta.