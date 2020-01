Candidatos originarios se perfilan para representar a Puno en el Congreso

A pocos días de las elecciones extraordinarias para elegir a los integrantes del Congreso Complementario 2021, se ha intensificado la participación de los candidatos originarios en los debates y actividades proselitistas.

Es así que ayer se desarrolló un debate entre candidatas en la Municipalidad Provincial de Puno, donde han resaltado los temas de atención a las comunidades campesinas y políticas públicas a favor de las damas.

La candidata por Democracia Directa, Rosa Palomino, propuso trabajar para actualizar la ley de comunidades campesinas, de manera que el Estado llegue realmente a la organización comunal.

“Actualmente, el Estado prefiere trabajar con asociaciones y empresas, pero no con las mismas comunidades, por eso es que el campo está siendo perjudicado, la gente ya no quiere quedarse, porque no hay oportunidades”, reflexionó.

Otros candidatos que van en la misma línea indigenista son Milton Cariapaza de Juntos por el Perú y Everardo Aracayo de Alianza Para el Progreso, ambos también señalan que la inversión debe estar orientada al sector rural.

Para el catedrático Eland Vera, los elegibles para el futuro congreso tendrían que ser originarios. El analista se anima por la siguiente lista y orden de preferencia: 1. Rosa Palomino, 2. Milton Cariapaza, 3. Ilse Bedoya, 4. Luz M. Ari, y 5. Miriam Zaga.

Los partidos tradicionales no tendrían votación favorable, según su opinión compartida en redes sociales.

CAMPAÑA. Es necesario indicar que al ser la última semana previa a las elecciones, las actividades proselitistas solo están permitidas hasta el jueves, cuando se deben realizar los últimos cierres de campaña.

El viernes es el día final para avisos de propaganda en medios de comunicación y entra en vigor la Ley Seca.

El día de los comicios, los candidatos han programado diferentes desayunos políticos.