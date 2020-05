Carabaya: suplirán falta de internet y tv con altoparlantes

Los pueblos de los lugares más recónditos del Perú han venido siendo olvidados por los gobernantes de turno.

Según los padres de familia que se comunican con medios de alcance regional, miles de estudiantes de la región Puno aún no acceden fácilmente a las clases virtuales del denominado “Aprendo en Casa” porque no está al alcance de la totalidad de los educandos debido a que el servicio de internet y señal de televisión no son óptimos.

Cabe manifestar que la estrategia fue implementada por el Ministerio de Educación (Minedu) para que la población estudiantil no se aglomere en las instituciones educativas.

Para algunos comuneros de la provincia de Carabaya, esa limitación no es obstáculo para que los niños dejen de estudiar.

Los moradores de la comunidad de Quincho, en el centro poblado Azaroma, del distrito de Ollachea, los padres de familia optaron por suplir la falta de internet y señal de televisión con altoparlantes.

La iniciativa se concretizará en coordinación con los tambos del lugar. Las autoridades comunales acordaron que los equipos se coloquen en lugares estratégicos para que los niños escuchen las diferentes materias por las emisoras radiales.

Algunos profesores indicaron a Diario Correo que la nueva modalidad debería replicase en otras localidades que no tienen buena señal de internet.