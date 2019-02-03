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Puno

Ciento doce conjuntos se presentan hoy en el estadio Enrique de Puno

Vea el orden de presentación de los 112 conjuntos que hoy participarán del LV Concurso de danzas originarias
Ciento doce conjuntos se presentan hoy en el estadio Enrique de Puno

Ciento doce conjuntos se presentan hoy en el estadio Enrique de Puno

03 de Febrero del 2019 - 07:42 » Textos: Carlos Flores » Fotos: Difusión

Hoy desde las 6 de la mañana, se llevará a cabo el LV Concurso Regional de Danzas con Trajes Típicos y Nativos, en honor a la Virgen de la Candelaria en el estado Enrique Torres Belón.

Son 112 conjuntos de danzas que tendrán, cada uno, un tiempo de 8 minutos sobre el escenario para brindar el espectáculo ante el público y someterse al escrutinio de los jurados de calificación.

Cabe indicar que se tiene un intervalo de 30 segundos entre la presentación de un conjunto y otro por lo cual se tiene un estimado de 15 horas de espectáculo.

Conjuntos. La competencia de trajes típicos se distingue por ser sumamente variado a comparación del de trajes de luces.

En cada edición, los conjuntos de danzas de Wifalas y Lawa Kumus son los que dominan los primeros puestos.

La agrupación de Wifalas de San Antonio de Putina se presentará en el número de orden, empezando la mañana, mientras que el grupo de Lawa Kumus de Villa Socca saldrá al escenario mucho más temprano en el número de orden 10.

Una presentación que llama la atención a raíz de una polémica es la del conjunto de Luriguayos de Yunguyo el cual cierra en el número de orden 112, finalizando la tarde si es que no hay contratiempos.

Otra participación que también se ha hecho característica es el sikuri, que es tocado por 10 conjuntos de distintas parte de la región.

La danza guerrera los Unkakos tambiénllama la atención por sus pasos particulares y, en esta edición, el conjunto de la comunidad de pacaje se presentará en el número de orden 69 cerca al mediodía, mientras que el conjunto de Unkakos de Carabaya hará su representación en el número de orden 9.

Asi mismo, cabe indicar que tras su actuación en el estadio, por costumbre, los conjuntos de danzas realizan un pasacalle por las principales arterias de la ciudad, recorrido que se extiende desde primeras horas de la mañana hasta muy entrada la noche.

ESTE ES EL ORDEN DE PRESENTACIÓN FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA 2019- DANZAS ORIGINARIAS (TRAJE AUTÓCTONO)

HORA DE INICIO: 6:00 HORAS - ESTADIO ENRIQUE TORRES BELÓN.

  1. CONJUNTO AUTOCTONO CAHUIRES TACQUINA- CHUCUITO
  2. AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS INTERNACIONAL PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO
  3. CONJUNTO DE SIKURIS NUEVA EXPRESION RIJCHARIY PUNO
  4. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS
  5. CONJUNTO JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI
  6. CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA
  7. LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA
  8. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO
  9. ASOCIACION CULTURAL UNKAKOS- MACUSANI- CARABAYA
  10. CONJUNTO CARNAVAL "LAWA KUMUS" DE VILLA SOCCA
  11. ARTE FOLKLORICO NUEVA GENERACION KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA
  12. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE
  13. ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN
  14. CONJUNTO AUTENTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU
  15. ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA - LAMPA
  16. CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA - CABANA
  17. ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA YAPUCHIRIS JOVENES AYMARAS
  18. CARNAVAL DE ALTO ANTALLA- PALCA
  19. CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO- IRRIGACION CAHUALLA
  20. CENTRO CULTURAL PINKILLADA- MOHO
  21. ASOCIACION EXPRESION CULTURAL UNICA AUQUI AUQUIS ACHACHIS KUMOS DEL C.P UMACHI- MOHO
  22. CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA
  23. CONJUNTO LOS LLAMERITOS DE CANTERIA
  24. ASOCIACION CHAKALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA
  25. AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS "JUVENTUD ROSALES ROSASPATA
  26. CONJUNTO MAYKU KONDORINE- KELLUYO
  27. CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA
  28. ASOCIACION CULTURAL AUTENTICOS CHACAREROS TITILACA ZONA LAGO - PLATERIA
  29. ASOCIACIÓN CULTURAL "WARAQUEROS DE LAQUEQUE-IGUARA" - SANDIA
  30. ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE ARAPA - AZANGARO
  31. ASOCIACION CULTURAL CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI
  32. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI LACACHI ZONA ALTA ACORA
  33. CONJUNTO FOLKLORICO "KAQCHAS CHITA SINALACUY" ORURILLO MELGAR
  34. CONJUNTO FOLKLORICO PINKILLADA UTACHIRIS- DESAGUADERO
  35. ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA
  36. ASOCIACION CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA
  37. CONJUNTO “PAPA TARPUY" DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DEL ALTO CATACHA - LAMPA
  38. ASOCIACION FOLKLORICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA- PUNO
  39. ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO- ACORA
  40. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE – CHUCUITO
  41. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO
  42. ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE PUSI
  43. ASOCIACION CENTRAL PULIPULIS DE TARACO
  44. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE C.P CHUCARIPO SAMAN- AZANGARO
  45. CONJUNTO SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO- PUNO
  46. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LOS CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA -ACORA
  47. CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI- ACORA
  48. CARNAVAL DE CHUCUITO
  49. ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA
  50. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL MISTURISTAS DE ATUNCOLLA - SILLUSTANI
  51. ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO
  52. CONJUNTO FOLKLORICO "WAPULULOS CARNAVAL DE LAMPA"
  53. ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA
  54. ASOCIACION CULTURAL Q¨ASWA 5 CLAVELES DE CAPACHICA
  55. SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
  56. CONJUNTO CARNAVAL CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI - ACORA
  57. CONJUNTO DE DANZAS PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO
  58. ASOCIACION CULTURAL UNUCAJAS- AZANGARO
  59. CONJUNTO "QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO"
  60. CONJUNTO FOLKLORICO CHACAREROS FLOR DE SANKAYO
  61. CONJUNTO CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA
  62. ASOCIACION CULTURAL WIFALAS SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO
  63. GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO
  64. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE MACARI JAURAY " VIRGEN SANTA LUCIA"
  65. CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO
  66. ASOCIACION CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE ZONA LAGO- ACORA
  67. CENTRO DE CULTURA ANDINA VARADOS DE ICHU
  68. CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA
  69. DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI
  70. ASOCIACION FOLKLORICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO
  71. AGRUPACION FOLKLORICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA- ACORA
  72. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE CHURO- HUAYRAPATA- PENINSULA DE CHUCUITO
  73. ASOCIACION CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO
  74. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI
  75. CENTRO CULTURAL SIKURIS "SENTIMIENTO QORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA
  76. CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA
  77. CONJUNTO YAPUCHIRIS 25 DE JULIO
  78. ASOCIACION CULTURAL TUPAY ZONA LAGO CHOCO- CHUPA AZANGARO
  79. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI
  80. AGRUPACION CULTURAL UNUCAJAS DE J. D. CHOQUEHUANCA- AZANGARO
  81. KAJELOS ASOCIACION CULTURAL ESTUDIANTES LARAQUERI- ACEL
  82. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZANGARO
  83. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL CHOQUE PARCIALIDAD LLUSKANAQUE JURUNAHUI- ACORA
  84. ASOCIACION CULTURAL SANGRE AYMARA - PERKA- PLATERIA
  85. EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL "LOS ROSALES DE ROSASPATA"
  86. CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA
  87. ASOCIACION CULTURAL Y TRADICIONAL Q"ARAPULIS O QUENA- QUENA - 14 DE SETIEMBRE- JULI
  88. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA
  89. KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO- MELGAR
  90. WIFALAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO-AZANGARO
  91. CENTRO CULTURAL PULI PULIS DE CARACOTO
  92. CONJUNTO FOLKLORICO- CARNAVAL DE PAUCARCOLLA
  93. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO
  94. CONJUNTO ASOCIACION CULTURAL KASWAS DE HUATA
  95. CENTRO CULTURAL SICURI Y DANZA PROYECTO ALPHASUR PEÑABLANCA- SANTA LUCIA
  96. CONJUNTO JUVENTUD CHACALLADA "BRISAS DEL LAGO" LUQUINA CHICO
  97. CONJUNTO " CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA
  98. CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZANGARO
  99. CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLKLORE LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI
  100. CONJUNTO CHACALLADA SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERIA
  101. ASOCIACION FOLKLORICA LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA
  102. ASOCIACION FOLKLORICA ALPAQUEROS CULTA
  103. ASOCIACION CULTURAL " CHUNCHOS DE ESQUILAYA- AYAPATA
  104. SICURIS JUVENTUD PROYECTO CIELO AZUL
  105. TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA
  106. EXPRESION CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA
  107. CONJUNTO DE SIKURIS "YAWAR TAQPACHANI" INGENIERIA MECANICA ELECTRICA UNA
  108. CONJUNTO KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI- LARAQUERI
  109. ASOCIACION CULTURAL UYWACHUAS DEL C.C JATUCACHI
  110. ASOCIACION FOLKLORICA DE LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO
  111. ASOCIACION JUVENIL SANGRE REBELDE - PUNO
  112. LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPRADRES DE YUNGUYO
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Festividad Virgen de la Candelaria Puno

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