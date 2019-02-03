Ciento doce conjuntos se presentan hoy en el estadio Enrique de Puno

Hoy desde las 6 de la mañana, se llevará a cabo el LV Concurso Regional de Danzas con Trajes Típicos y Nativos, en honor a la Virgen de la Candelaria en el estado Enrique Torres Belón.
Son 112 conjuntos de danzas que tendrán, cada uno, un tiempo de 8 minutos sobre el escenario para brindar el espectáculo ante el público y someterse al escrutinio de los jurados de calificación.
Cabe indicar que se tiene un intervalo de 30 segundos entre la presentación de un conjunto y otro por lo cual se tiene un estimado de 15 horas de espectáculo.
Conjuntos. La competencia de trajes típicos se distingue por ser sumamente variado a comparación del de trajes de luces.
En cada edición, los conjuntos de danzas de Wifalas y Lawa Kumus son los que dominan los primeros puestos.
La agrupación de Wifalas de San Antonio de Putina se presentará en el número de orden, empezando la mañana, mientras que el grupo de Lawa Kumus de Villa Socca saldrá al escenario mucho más temprano en el número de orden 10.
Una presentación que llama la atención a raíz de una polémica es la del conjunto de Luriguayos de Yunguyo el cual cierra en el número de orden 112, finalizando la tarde si es que no hay contratiempos.
Otra participación que también se ha hecho característica es el sikuri, que es tocado por 10 conjuntos de distintas parte de la región.
La danza guerrera los Unkakos tambiénllama la atención por sus pasos particulares y, en esta edición, el conjunto de la comunidad de pacaje se presentará en el número de orden 69 cerca al mediodía, mientras que el conjunto de Unkakos de Carabaya hará su representación en el número de orden 9.
Asi mismo, cabe indicar que tras su actuación en el estadio, por costumbre, los conjuntos de danzas realizan un pasacalle por las principales arterias de la ciudad, recorrido que se extiende desde primeras horas de la mañana hasta muy entrada la noche.
ESTE ES EL ORDEN DE PRESENTACIÓN FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA 2019- DANZAS ORIGINARIAS (TRAJE AUTÓCTONO)
HORA DE INICIO: 6:00 HORAS - ESTADIO ENRIQUE TORRES BELÓN.
- CONJUNTO AUTOCTONO CAHUIRES TACQUINA- CHUCUITO
- AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS INTERNACIONAL PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO
- CONJUNTO DE SIKURIS NUEVA EXPRESION RIJCHARIY PUNO
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS
- CONJUNTO JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI
- CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA
- LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO
- ASOCIACION CULTURAL UNKAKOS- MACUSANI- CARABAYA
- CONJUNTO CARNAVAL "LAWA KUMUS" DE VILLA SOCCA
- ARTE FOLKLORICO NUEVA GENERACION KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE
- ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN
- CONJUNTO AUTENTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU
- ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA - LAMPA
- CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA - CABANA
- ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA YAPUCHIRIS JOVENES AYMARAS
- CARNAVAL DE ALTO ANTALLA- PALCA
- CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO- IRRIGACION CAHUALLA
- CENTRO CULTURAL PINKILLADA- MOHO
- ASOCIACION EXPRESION CULTURAL UNICA AUQUI AUQUIS ACHACHIS KUMOS DEL C.P UMACHI- MOHO
- CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA
- CONJUNTO LOS LLAMERITOS DE CANTERIA
- ASOCIACION CHAKALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA
- AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS "JUVENTUD ROSALES ROSASPATA
- CONJUNTO MAYKU KONDORINE- KELLUYO
- CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA
- ASOCIACION CULTURAL AUTENTICOS CHACAREROS TITILACA ZONA LAGO - PLATERIA
- ASOCIACIÓN CULTURAL "WARAQUEROS DE LAQUEQUE-IGUARA" - SANDIA
- ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE ARAPA - AZANGARO
- ASOCIACION CULTURAL CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI
- CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI LACACHI ZONA ALTA ACORA
- CONJUNTO FOLKLORICO "KAQCHAS CHITA SINALACUY" ORURILLO MELGAR
- CONJUNTO FOLKLORICO PINKILLADA UTACHIRIS- DESAGUADERO
- ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA
- ASOCIACION CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA
- CONJUNTO “PAPA TARPUY" DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DEL ALTO CATACHA - LAMPA
- ASOCIACION FOLKLORICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA- PUNO
- ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO- ACORA
- CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE – CHUCUITO
- ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO
- ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE PUSI
- ASOCIACION CENTRAL PULIPULIS DE TARACO
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE C.P CHUCARIPO SAMAN- AZANGARO
- CONJUNTO SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO- PUNO
- ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LOS CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA -ACORA
- CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI- ACORA
- CARNAVAL DE CHUCUITO
- ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL MISTURISTAS DE ATUNCOLLA - SILLUSTANI
- ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO
- CONJUNTO FOLKLORICO "WAPULULOS CARNAVAL DE LAMPA"
- ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA
- ASOCIACION CULTURAL Q¨ASWA 5 CLAVELES DE CAPACHICA
- SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
- CONJUNTO CARNAVAL CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI - ACORA
- CONJUNTO DE DANZAS PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO
- ASOCIACION CULTURAL UNUCAJAS- AZANGARO
- CONJUNTO "QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO"
- CONJUNTO FOLKLORICO CHACAREROS FLOR DE SANKAYO
- CONJUNTO CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA
- ASOCIACION CULTURAL WIFALAS SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO
- GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE MACARI JAURAY " VIRGEN SANTA LUCIA"
- CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO
- ASOCIACION CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE ZONA LAGO- ACORA
- CENTRO DE CULTURA ANDINA VARADOS DE ICHU
- CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA
- DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI
- ASOCIACION FOLKLORICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO
- AGRUPACION FOLKLORICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA- ACORA
- CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE CHURO- HUAYRAPATA- PENINSULA DE CHUCUITO
- ASOCIACION CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI
- CENTRO CULTURAL SIKURIS "SENTIMIENTO QORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA
- CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA
- CONJUNTO YAPUCHIRIS 25 DE JULIO
- ASOCIACION CULTURAL TUPAY ZONA LAGO CHOCO- CHUPA AZANGARO
- ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI
- AGRUPACION CULTURAL UNUCAJAS DE J. D. CHOQUEHUANCA- AZANGARO
- KAJELOS ASOCIACION CULTURAL ESTUDIANTES LARAQUERI- ACEL
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZANGARO
- CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL CHOQUE PARCIALIDAD LLUSKANAQUE JURUNAHUI- ACORA
- ASOCIACION CULTURAL SANGRE AYMARA - PERKA- PLATERIA
- EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL "LOS ROSALES DE ROSASPATA"
- CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA
- ASOCIACION CULTURAL Y TRADICIONAL Q"ARAPULIS O QUENA- QUENA - 14 DE SETIEMBRE- JULI
- ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA
- KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO- MELGAR
- WIFALAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO-AZANGARO
- CENTRO CULTURAL PULI PULIS DE CARACOTO
- CONJUNTO FOLKLORICO- CARNAVAL DE PAUCARCOLLA
- ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO
- CONJUNTO ASOCIACION CULTURAL KASWAS DE HUATA
- CENTRO CULTURAL SICURI Y DANZA PROYECTO ALPHASUR PEÑABLANCA- SANTA LUCIA
- CONJUNTO JUVENTUD CHACALLADA "BRISAS DEL LAGO" LUQUINA CHICO
- CONJUNTO " CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA
- CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZANGARO
- CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLKLORE LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI
- CONJUNTO CHACALLADA SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERIA
- ASOCIACION FOLKLORICA LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA
- ASOCIACION FOLKLORICA ALPAQUEROS CULTA
- ASOCIACION CULTURAL " CHUNCHOS DE ESQUILAYA- AYAPATA
- SICURIS JUVENTUD PROYECTO CIELO AZUL
- TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA
- EXPRESION CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA
- CONJUNTO DE SIKURIS "YAWAR TAQPACHANI" INGENIERIA MECANICA ELECTRICA UNA
- CONJUNTO KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI- LARAQUERI
- ASOCIACION CULTURAL UYWACHUAS DEL C.C JATUCACHI
- ASOCIACION FOLKLORICA DE LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO
- ASOCIACION JUVENIL SANGRE REBELDE - PUNO
- LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPRADRES DE YUNGUYO