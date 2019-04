Comisión de selección de la DREP guarda silencio sobre sus errores

Síguenos en Facebook

La Comisión de Contratación de Personal CAS de la Dirección Regional de Educación, integrada por Paul Ignacio Velazco, Erick Calcina Canaza y Flavio Metodio Lujano Chambilla; están en el ojo de la tormenta y podrían ser citados al Consejo Regional.

El reciente proceso de selección que desarrollaron ha quedado en cuestión luego de que el presidente de dicho grupo de trabajo señalara -en un medio escrito- que un familiar del gobernador regional, Walter Aduviri Calisaya, habría influido en los resultados de la selección de personal. Sin embargo, esa acusación no ha sido probada, puesto que el mismo familiar de Aduviri (su hermano Wilber) niega que haya ejercido tal influencia.

Incluso el mismo Ignacio Velazco declaró ante la prensa que estaba ejerciendo su derecho a defensa, pero ayer no atendió a la llamada de Correo que pretendía obtener su versión más reciente.

PERJUICIOS. Mientras los dimes y diretes crecen sobre este tema, la más perjudicada ha sido la abogada Yudi Bryitth Ñaca Mendoza, quien fue declarada ganadora del proceso de selección, pero su pone en cuestión su capacidad y experiencia.

En tal contexto, Ñaca Mendoza solicitó a la comisión el expediente e informe sobre el proceso de evaluación, y tampoco hay respuesta.

No es la primera vez que la abogada reclama ante la comisión, ya lo hizo cuando fue a verificar su calificación de evaluación técnica. Lo hizo junto a la otra postulante Nardy Roxana Lezano Aquise, cuando se percataron que la comisión no había publicado los resultados de tal examen. Al final, la Comisión publicó las notas y se cercioró que Ñaca Mendoza obtuvo el puntaje mínimo para pasar a entrevista personal, se sospecha que por eso lo hicieron a destiempo. No fue el único caso, también se hizo similar entrevista extemporánea a un postulante a topógrafo.

El consejero por Puno, Jorge Zúñiga, dijo que procederá a citar a la directora de la DREP y a su comisión por estos problemas.