Comuna de Azángaro se ha convertido en el fundo del alcalde

Una vez más queda demostrado el afán de algunos políticos por pagar favores.

Lo dicho se desprende del informe de visita de control N°004-2019 hecho por el Órgano de Control Institucional (OCI) a la Municipalidad Provincial de Azángaro, entidad representada por el alcalde Flavio Mamani Hancco.

El documento al que hace referencia esta publicación tiene como tenor: “Designación de funcionarios en cargos de confianza”, cuyo periodo de evaluación se realizó del 22 al 26 de abril de 2019.

HALLAZGOS. Dentro de los aspectos más relevantes se detalla que, el gerente de Planeamiento y Presupuesto, Freddy Yana Ccaccasaca, no se encuentra habilitado por el Colegio de Ingenieros y no acredita estudios de especialización. De la misma forma, el gerente de Administración, Melvin Quispe Churquipa no acredita título de licenciado en Administración. Similar es la situación del gerente de Servicios Municipales y de Gestión Ambiental, Omar Banegas Yucra.

El dirigente azangarino, Elvis Juárez Palma advirtió esta situación e indicó que la autoridad edil, a partir del informe está realizando algunos cambios, pues; en el caso del procurador público municipal, Francisco López Calisaya, este había sido destituido de la Corte Superior de Justicia de Puno.

El gerente municipal, Aresio Castillo Mamani, no está libre de polvo y paja y hace poco la Contraloría General de la República, emitió un informe donde lo sindica de haber modificado unos terminos de referencia en un proceso para favorecer a los suyos, cuando este fue director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT). La población espera cambios.