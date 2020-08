Consejo Regional de Puno elegirá a vicegobernador este viernes

Este viernes 21 de agosto, a partir de las tres de la tarde, el Consejo Regional deberá elegir a un vicegobernador, con la finalidad de que este reemplace, de ser el caso y ante alguna eventualidad, al actual gobernador regional de Puno, Agustín Luque.

La programación para esta trascendental actividad se realizó en la víspera, como parte de una sesión extraordinaria, realizada virtualmente.

La presentación de candidaturas tiene como plazo límite el día jueves, hasta las tres de la tarde.

¿Quiénes buscan ocupar este cargo? Diario Correo, conversó con el consejero regional por la provincia de Puno, Vidal Flores, quien fue tajante al señalar que no postulará.

En esta coyuntura, el Consejo Regional, sufrió una suerte de resquebrajamiento. Se sabe que, la bancada “aduvirista”, conformada por los legisladores, Isidro Pacohuanaco, Vidal Flores, Germán Alejo y Domingo Quispe, estarían presentando una propuesta. A esta, se estaría uniendo el representante de la provincia de Chucuito, Fredy Rivera, para reforzar y respaldar al posible aspirante a ocupar el sillón que dejara libre el hoy gobernador, Agustín Luque.

“Estamos evaluando, tenemos hasta el día jueves”, comentó Alejo, por su parte.

Al frente están quienes ahora, han formado una coalición de oposición al actual titular de la región Puno.

En comunicación con este matutino, Jorge Zúñiga, indicó que están en plena evaluación y el día de hoy miércoles, se tendrá claramente definido quien será el candidato.

En esta orilla, en la “Era Aduviri”, Zuñiga, estuvo secundado por Pelayo Cuba y Walter Mamani de Azángaro; además de los consejeros por Melgar, Carabaya, Lampa, Yunguyo, El Collao y San Román.

A estas alturas, no se sabe esta fuerza política está tan sólida, puesto que, en esta coyuntura el actual gobernador, prácticamente no tiene respaldo de ningún consejero en el ente fiscalizador. El día viernes, se sabrán los resultados.