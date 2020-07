Crece protesta de prestatarios de entidades financieras en Juliaca

Cientos de prestatarios de las entidades financieras de esta ciudad volvieron salir a las calles, exigiendo el congelamiento de deudas por 12 meses.

Alrededor de 300 personas, portando pancartas, recorrieron por las calles y protestaron en las puertas de los bancos y entidades financieras, exigiendo congelamiento de sus préstamos.

César Huasaca, uno de los promotores de la protesta, refirió que los bancos y financieras están abusando de la población. “Los deudores financieros prácticamente estamos crucificados, no hay bonos, no hay canastas, no hay nada. Solamente a los millonarios dan plata”, expresó.

Los protestantes protagonizaron plantón en las puertas de las entidades financieras ubicadas en la plaza Bolognesi, Centro Comercial y Túpac Amaru. “En el Congreso de la República nos excluyeron a los prestatarios de cajas municipales y otros”, señaló.