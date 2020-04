Cuatro personas fueron multadas con S/430 por embriagarse en Puno

En pleno Estado de Emergencia, cuatro personas faltaron a las disposiciones emitidas por el Gobierno central, en el distrito de Desaguadero.

Nuestra fuente informó que al promediar las 10:00 de la noche del último sábado, en las inmediaciones de la avenida Cultura, de referido distrito, un grupo de amigos fueron detenidos cuando se encontraban peleando entre ellos.

Desde horas más antes, los amigos habrían estado tomando bebidas alcohólicas y estaban en completo estado de ebriedad cuando fueron intervenidos.

Los agentes de la policía y militares, acudieron al lugar luego de que los vecinos de la zona comunicarán que los varones se estaban enfrentedo por diferencia de dinero.

Todos esos ciudadanos serían estibadores de una empresa de distribución de soya en el lugar.

NOMBRES. Las personas fueron identificadas como Javier Laura Chura, Lucio Roberto Lequeleque Apza, Wilson Sebastian Mamani Perez y Cesar Polloqueri Gutiérrez.

Los ebrios tenían cortes en las manos.

Tras la intervención, los malheridos fueron llevados al centro de salud de esa jurisdicción para que sean atendidos; ya que, venían perdiendo mucha sangre por los cortes que tenían.

Según los galenos de turno, los ebrios heridos habrían perdido la vida si es que no hubiesen sido auxiliados por los uniformados.

Se supo que los ciudadanos ebrios no tenían la autorización para transitar y tampoco llevaban las mascarillas puestas; por lo cual, fueron sancionados con una multa de S/ 430 soles por incumplir la cuarentena y no respetar el toque de queda.El Ministerio Público viene investigando el caso.

Cabe manifestar, que las multas por faltar a las disposiciones del gobierno oscilan entre los S/80 soles y S/ 430 soles. La última cifra equivale a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).