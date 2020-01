Cuestionan a hermano del gerente general del GORE Puno

El 2 de agosto del año pasado, el exprocurador del Gobierno Regional de Puno (GRP), Gustavo Ramón López Llanos, mediante el Oficio N° 1318-2019, solicitó la autorización para interponer la denuncia penal contra Ferdinand Coasaca Nuñez por presunta comisión del delito de cobro indebido, falsedad genérica y omisión de funciones en agravio del estado en el Instituto Superior Tecnológico de Juli.

El actual procurador Santiago Molina, mediante el Oficio N° 1852-2019, reiteró la solicitud de su antesesor el 17 de octubre del 2019; pero, el gerente general, Dante Coasaca Núñez mediante el Oficio N° 820-2019, observó el pedido.

Según López Llanos, la observación no tuvo que ser realizada por el hombre de confianza de Agustín Luque, pero él se habría entrometido porque el involucrado sería su hermano.

Por su parte, el actual procurador de GRP, dejó entrever que la autorización no se dio. Sostuvo que las denuncias se tienen que realizar.

Ya pasaron cinco meses pero el gobernador regional (e) no autorizaría las 50 denuncias.