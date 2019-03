Defiende a su conviviente acusado de violar a su hijo

Síguenos en Facebook

Una abogada puso las manos al fuego por su pareja, pese a que este está acusado de violar sexualmente a su hijo menor desde que tenía 4 años.

Luego que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva contra el vigilante Enrique Carrasco Salcedo (40), la pareja de este la abogada Mary Isabel Mamani Chacón (32), salió a protestar exigiendo libertad para el investigado, pese a las pruebas que lo incriminan con el delito.

La mujer llegó acompañada de algunos familiares y pegó unas pancartas en las rejas de la iglesia Santa Catalina, denunciando a la Fiscalía, médicos legistas y otras autoridades de haberse parcializado en este caso, que terminó en la prisión del vigilante.

Lanza acusaciones. “Esto es una venganza de mis hermanas y mi madre que siempre me golpeaba, todo comienza con la tenencia de mi hijo, porque yo los denuncié por sustracción de menor en el 2018 y ellos me salieron con esto, además mi hermana no puede tener hijos”, dijo la denunciante.

Mary Mamani, mostró un examen médico realizado por un profesional de una clínica particular de Juliaca donde se demostraría que existen dudas y no está confirmado los signos contranatura en el menor.

Pese a defender contra viento y marea a su pareja y dejan como mentiroso a su hijo menor, la mujer dijo que no estaba a favor del hombre y pedía esclarecer el caso, aunque en todo momento aseguraba que su esposo era inocente.

Esto provocó la reacción de un grupo de madres que llegaron al lugar y casi la linchan. “Primero está tu hijo, cómo puedes defender a un monstruo y no defiendes a tu hijo, cómo puedes defender a un violador y las pruebas lo delatan”, le reclamaron.

La mujer aprovechó para denunciar públicamente por presunto acoso sexual al abogado Carlos Torres Rodríguez, quien lleva adelante la defensa del menor ultrajado. “Ese señor se está vengando de mí, porque no accedí a sus insinuaciones”, denunció. La defensa del vigilante apeló la decisión del Juzgado ante la Sala Penal.

Programarán audiencia en los próximos días

La Sala de Apelaciones de San Román deberá programar la audiencia de apelación en el plazo establecido para revisar el caso y ver si amerita revocar el mandado de prisión preventiva por la comparecencia, sin embargo, la investigación continuará por el delito de violación.