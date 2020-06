Denuncian represión a padres de soldado puneño desaparecido en Tacna

La desaparición de un joven soldado puneño en la ciudad de Tacna conmueve en medio de la pandemia por el coronavirus.

Se trata del cabo EP Wilber Carcausto Uchiri (22), quien estaba realizando su servicio militar desde enero de 2019 en el Regimiento de Caballería N° 211 del cuartel Tarapacá en Tacna.

Sus padres informan que no saben nada de él desde el 10 de mayo, en pleno Estado de Emergencia y un domingo que, como se sabe, es día de inmovilización obligatoria para todos los sectores.

La mamá de Wilber, Julia Uchiri, se dirigió a Tacna junto a su esposo Téfilo Carcausto, ambos caminan por las calles, cerros y pampas buscando al joven.

La versión del Ejército Peruano es que habría desertado, aunque también se anunció que se están realizando las investigaciones para aclarar el tema. No hay más respuestas.

En la víspera, los padres de Wilber se apostaron con carteles en mano al frente del cuartel, en donde fueron reprimidos por la Policía Nacional.

La madre de familia se quejó por medio de emisoras locales y reclamó mayor atención al caso de su hijo.

El padre señala que la versión de una deserción no concuerda con los propósitos del joven. “Él quería ser militar o policía”, dijo.

INVESTIGAN. Como un caso grave y urgente considera el Ministerio Público la desaparición de este militar puneño ocurrido el 10 de mayo (Día de la Madre) en el cuartel Tarapacá, en Tacna.

El fiscal Juan Coya Ponce dispuso que policías de Homicidios del Depincri investiguen el caso como presuntos delitos contra la humanidad (desaparición forzada) y contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio).

El Ministerio Público realizó una inspección a las instalaciones del cuartel, pero todo se mantiene bajo reserva.