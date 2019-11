Depositan basura en celdas de Huanuyo con ayuda de PNP (FOTOS)

Síguenos en Facebook

En medio de incidentes entre policías y un grupo de pobladores del distrito de Cabanillas ayer trasladaron gran cantidad de residuos sólidos a la celda de Huanuyo.

Desde temprano, centenares de policías se trasladaron desde Juliaca hasta el distrito de Cabanillas y otros lugares aledaños, con el objeto de resguardar a los vehículos compactadoras y volquetes, en la que llevaron residuos sólidos hasta la celda.

En el distrito de Cabanillas, un grupo de pobladores arengaba en contra del funcionamiento de la celda, inclusive en horas de la mañana trataron de enfrentarse con los agentes, pero no pudieron impedir la circulación de las unidades.

Las compactadoras y volquetes de las municipalidades de San Miguel y de Juliaca trasladaron los residuos sólidos que yacían acumulados en las calles, avenidas y otros lugares públicos de ambas ciudades, aproximadamente desde las 6 de la mañana.

DIÁLOGO. Las autoridades del municipio provincial de San Román señalaron en más de 10 oportunidades asistieron a las reuniones con las autoridades y dirigentes de Cabanillas, pero no llegaron a ningún acuerdo, pues algunos de ellos continuaron intransigentes.

“Hemos tratado de llegar a un acuerdo, hemos asistido a varias reuniones, pero algunos pobladores y autoridades seguían intransigentes. No se puede seguir arriesgando la salud de toda una población de Juliaca, tenemos que hacer uso de la celda transitoria que se ha construido con supervisión del Ministerio del Ambiente”, señaló el alcalde de Juliaca, David Sucacahua Yucra.

El traslado de residuos sólidos se realizó hasta las 15 horas de ayer. Según las autoridades se logró llevar alrededor de 500 toneladas de residuos sólidos que se acumulaban en la ciudad. En Juliaca cada día se produce alrededor de 150 toneladas.

Los dirigentes del distrito de Cabanillas se oponen al funcionamiento de las celdas, porque afirman que no garantiza la protección de una microcuenca de la zona. Otros distritos también se han sumado a las protestas, tal es el caso de Santa Lucía.