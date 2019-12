Descartan Av. Bolívar para la Festividad Virgen de la Candelaria 2020

El recorrido de la parada y veneración en honor a la Mamita Candelaria, no contemplará la utilización de la avenida Simón Bolivar ni en el 2020 y tampoco en los años venideros, comentó el presidente de la Federeación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), Jorge Ramos Loaiza.

¿Cuál es la razón? El directivo afirma que, el ancho de la referida vía no tiene el suficiente espacio para albergar a un determinado número de danzarines. “Ya se ha tenido una experiencia anterior y lo que ha pasado es que el número de filas al llegar al jirón Lampa se ha tenido que reducir, generando un cuello de botella”, señaló.

La conclusión es: el año que viene la parada no se realizará por la avenida Simón Bolivar y los años que vienen tampoco, porque simplemente no sirve para este tipo de espectáculos. “Yo pienso que va a cumplir su propósito vial y eso es lo importante”, subrayó.

RESPUESTA. Sobre esta afirmación, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martín Ticona Maquera, dijo respetar las apreciaciones del presidente de la FRFCP y aseguró estar dentro de los plazos establecidos para la ejecución de la obra. En versión de la autoridad edil, el componente de la pista asfáltica ha sufrido un retraso, debido a que, el postor que ocupó el segundo lugar ha impugnado los resultados con lo cual, los tiempos se dilatan.

CANDELARIA 2019. Volviendo a las actividades previas a la festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se están elaborando afiches con imágenes históricas de esta manifestación. Esta modalidad cambiará de cara al Bicentenario, donde se convocará a un concurso entre artistas plásticos de la región.

De acuerdo al cronograma el 10 de enero se realizará la presentación oficial, el 18 será la elección de la Reyna del Folclore.

Jorge Ramos Loayza asegura que aún terminada esta vía no tiene las condiciones para el desplazamiento de conjuntos.