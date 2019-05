Después de 8 años Jhony Lescano vuelve a Puno en busca de seguidores

Síguenos en Facebook

El suspendido congresista de la República, Jhony Lescano Ancieta, volvió a la tierra que lo vio nacer después de ocho años de haber dejado de representar a la región Puno en el Congreso de la República.

Con banderas alusivas al partido político Acción Popular y arengas como “Lescano presidente (2021)”, un grupo de simpatizantes lo recibió en el Cine Teatro de la Ciudad Lacustre, donde se desarrolló el Congreso de Juventudes del Partido Político Acción Popular.

Discurso. El legislador por Lima, brindó un amplio discurso relacionado a la situación política del país, su denuncia de presunto acoso sexual contra una periodista, compromisos en la lucha contra la corrupción, y otros.

“El trabajo en el congreso ha sido un trabajo arduo para llevar adelante el país, para cumplir los principios de nuestro partido, y uno de los principios es no transar con la corrupción, no permitir la corrupción”, expresó, indicando que los tres pilares de Acción Popular son: Ama qhella (no ser flojo), ama sua (no robar) y ama llulla (no metir).

Acoso sexual. Sobre la denuncia de acoso sexual hacia una periodista que pesa en su contra, Lescano refirió en su defensa que las capturas de WhatsApp presentadas como prueba son falsas, puesto que fueron editadas en Photoshop.

“Ese chat nosotros no lo remitimos ni lo escribimos, una de las pruebas era un peritaje a los teléfonos para ver si esos chat eran auténticos o eran falsos y la mayoría fujiapristas que controla la Comisión de Ética del Parlamento Nacional no aceptó la prueba que yo presenté”, expresó, señalando que se trata de un peritaje internacional. “Es un chat que a sido fabricado, falsificado, y este documento lo presenté en el parlamento en el debate y no hicieron caso”, fueron algunas de sus palabras, acusando a sus similares.