Dirección Regional de Educación Puno ratificaría ilegalmente a director

Incertidumbre se vive en la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), porque la gestión del director Mario Benavente suspendió hasta nuevo aviso el concurso para cubrir plaza vacante del director de Gestión Pedagógica. El concurso está pendiente de realizarse desde el mes de noviembre y no hay información precisa de cuándo debe continuar. Pese a que llegó el fin de año y en enero debe empezar necesariamente un nuevo director. Hasta este año, la mencionada dirección fue ocupada por Jhony Percy Grande Mamani, quien, según otras fuentes, sería ratificado, aunque eso es ilegal. La Resolución Viceministerial N° 255-2019-Minedu, del 7 de octubre de 2019, señala textualmente: “7.1.2. No procede ratificación de encargatura para los cargos de Director de UGEL y de director/jefe de gestión pedagógica de la DRE/UGEL”. La misma norma señala que se asume el cargo el 1 de enero, pero la DREP no ha culminado el proceso de selección para reemplazar a Grande Mamani.