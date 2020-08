Director de la Red de Salud de San Román afirma que médicos cobran sin trabajar

El director de la Red de Salud de San Román, Enrique Sotomayor Perales, generó revuelo al declarar que “sus colegas se escapan de los pacientes COVID-19 y cobraban sin trabajar en el nosocomio”.

El funcionario lanzó grave acusación al señalar que los galenos cobran sus sueldos del nosocomio sin trabajar, sin embargo, estarían realizando labores en clínicas privadas y consultorios particulares.

“Estos profesionales no son de primera línea. Ningún colega nombrado y que me disculpen o que demuestren lo contrario, nadie dio la cara por los pacientes COVID-19, ninguno”, manifestó Sotomayor Perales, quien asumió el cargo recientemente. Agregó que también ocurre lo mismo con el personal de enfermería.

“Todo esto se ha permitido, pero ahora se acabó. Por más que el Cuerpo Médico diga que vamos a pedir la cabeza del doctor (en referencia a su cargo), no me interesa. Me debo a la población y no a ellos”, manifestó.

Sotomayor Perales dijo que tomará acciones al respecto con el área de Asesoría Legal. Además, dejó entrever que los beneficiarios de los bonos serían profesionales que no están en primera línea, por la que advirtió que habría presuntas irregularidades.

Reaccionan médicos

Las declaraciones del funcionario generaron reacciones del personal de salud. Los miembros del Cuerpo Médico del hospital Carlos Monge Medrano, se reunieron y emitieron un pronunciamiento, rechazando las versiones de Sotomayor Perales.

Percy Zela Campos, presidente del Cuerpo Médico, sostuvo el Director de las Red de Salud incurrió en afirmaciones difamatorias en contra de los médicos, por la que pide que sustente con documentos, caso contrario se rectifique públicamente. “Este señor (Sotomayor) al inicio de la pandemia solicita licencia y se fue a Lima, retornó luego de 3 meses”, señaló.

En otro momento admitió que algunos médicos sí realizan trabajos en clínicas privadas y consultorios, aunque señaló que lo hacen luego de cumplir su labor en el nosocomio.