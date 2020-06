Disponen fraccionar deudas por servicio de agua potable

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) publicó la resolución Nº 018-2020-SUNASS-CD, que establece disposiciones extraordinarias, con carácter temporal, relacionadas con los servicios de saneamiento en el marco del estado de emergencia nacional, como la facturación, suspensión de los servicios, atención de reclamos, entre otras, con el fin de asegurar la continuidad del servicio en beneficio del usuario.

Una medida está dirigida a aquellos usuarios que no pudieron fraccionar sus recibos emitidos en el mes de marzo de 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el estado de emergencia nacional, ya que podrán acceder al fraccionamiento de sus recibos hasta en 24 meses, sin necesidad de la celebración de un convenio con las empresas, en un plazo máximo de 30 días posteriores a la conclusión del periodo del estado de emergencia.

Las empresas prestadoras del servicio deberán indicar en los recibos el monto fraccionado, el número de cuotas en que se fracciona, el valor de cada cuota y el número de cuotas pendientes de pago.

El usuario podrá solicitar la variación del número de cuotas, si así lo desea, y la empresa deberá dar las facilidades del caso para que el usuario presente su solicitud, preferentemente a través de los canales de atención remota que haya implementado la empresa.

Es importante indicar que los recibos fraccionados no se consideran vencidos, por lo cual no están sujetos al cobro de intereses o cargos moratorios, para los beneficiarios del fraccionamiento establecido en el Decreto de Urgencia N° 036-2020: usuarios de la categoría social, usuarios de la categoría doméstica beneficiaria donde estén implementados los subsidios cruzados focalizados, cuyo consumo no supere los 50 m3 mensuales; y los usuarios de la categoría doméstica, cuyo consumo no supere los50 m3 mensuales, donde no se hayan implementado los subsidios cruzados focalizados.

El total de beneficiados con las medidas relacionadas con el fraccionamiento asciende a alrededor de 9 millones, a nivel nacional.