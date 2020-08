A los 20 años, Efrén Machaca Checa, dejó su natal Cabanillas (Lampa) con el objetivo de domar la selva y cultivar café, la actividad productiva lícita que produce desarrollo, el tesoro que da vida y sostén a familias cafetaleras de la Amazoníaa de Puno.

La finca “Los Laureles” en Limpicuni, es el edén de Efrén, una de las parcelas de tierra fértil del distrito de Yanahuaya, el trópico entrañable que destila aroma de café, el exótico grano púrpura que vale oro e incita a agricultores a cultivarla.

“Me siento feliz al ver mis cafetales, es mi capital económico”, asegura Efrén Machaca, el joven caficultor que encontró el bienestar de su familia, entre las entrañables colinas cubiertas de vegetación, la bella morada que siempre soñó tenerla.

Un paseo por sus cafetales, es como tener un baño de afloro, su aroma fortalece el estado de ánimo, “aquí respiramos el aire puro y eso es muy saludable”, cuenta, mientras realiza la cosecha selectiva de granos, una práctica indispensable para obtener un buen café, con aroma, acidez y cuerpo en taza.

En las dos hectáreas de cafetales instaladas, Efrén, cultiva 5 variedades de café: Borbón, Geisha, Catimor, Típica y Costa Rica 95, con rendimiento promedio de 100 quintales por cosecha, “este año mejoró la producción”, acotó.

LA CLAVE. El éxito de su emprendimiento es el resultado del intercambio de experiencias con sus pares de la selva central, en el manejo de viveros, cosecha y post cosecha, estas fueron fortalecidas por las Escuelas de Campo, promovidas por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) a través de la municipalidad Distrital de Yanahuaya.

“Un agricultor debe tener la idea de innovar”, es la sabia filosofía de este agricultor líder, el obrero, y emprendedor, que trabaja indesmayablemente para obtener un título mundial y estar la cima de los éxitos.

En su corto trajín de caficultor, Efrén, pasó por muchas peripecias, aún no olvida su fugaz faceta de minero informal, las pepitas de oro que buscaba no siempre brillaban, hasta que un día decidió abandonar y rehacer su vida.

Hoy en día no solamente tiene su propio empleo, sino también genera puestos de trabajo para los jóvenes de su zona, su mayor anhelo, es que sus hijos reciban educación y sean profesionales, que él no pudo, pero talento no le falta para ser el rey del café.

